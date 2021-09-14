傳債券通「南向通」今公布月底啟動 內地負責監控

繼上周發布大灣區「跨境理財通」實施細則後，《信報》引述消息人士透露，人行最快今日公布債券通「南向通」啟動，估計其業務，將於本月底前展開。而《彭博》引述看到通知的業內人士表示，「南向通」將於9月24日正式上線。

市場人士指出，「南向通」初期，可投資金管局債務工具中央結算系統(CMU)所託管的港元及人民幣債券，未來視乎情況再加入美元及歐羅債券。

「南向通」由內地負責監控

據悉，金管局將會公布一批「南向通」香港債券造市商（市場莊家）名單，相信各主流銀行都會涵蓋在內。至於參與「南向通」的首批內地機構投資者，將會是已經有境外投資資格的內地機構，如銀行、基金及保險公司，約有數十家，隨着發展日後再進一步開放。

而消息稱，「南向通」或設有整體額度，並由內地負責監控，惟未悉是否有個別機構的管理額度。金管局發言人回覆稱，就「南向通」的籌備工作已進入最後階段，會適時公布細節。