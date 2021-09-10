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傳內地「加辣」放慢審批新網遊　花旗：不認為行業會全面停批
2021-09-10
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網遊許可網遊騰訊網易丁磊英雄聯盟暫停審批減慢批出
傳內地「加辣」放慢審批新網遊　花旗：不認為行業會全面停批
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花旗今發表報告表示，不認為內地如2018年般全面停止審批內地網遊許可。（資料圖片）

內地監管部門早前有傳暫停審批內地所有新網絡遊戲，以進一步處理未成年沉迷遊戲的問題。不過，花旗今發表報告表示，不認為內地會如2018年般全面停止審批內地網遊許可，而今年8月內地並無新遊戲獲批，可能與監管機構針對未成年人防沉迷的措施留下準備時間。

花旗預料，今年8月內地並無新遊戲獲批僅屬短暫延批，估計今次情況與2018年時全面停止審批並不相同，因當時涉審批機構重組。

網易昨如期推出新遊戲《哈利波特》　證發布仍然正常

花旗指，雖然對騰訊（700）旗下遊戲《英雄聯盟》延推感失望，但其認為推遲發布許可，是令該行業了解，以及確保完全保護未成年人防沉迷，措施屬明智。事實上，網易（9999）昨如期推出《哈利波特》，表明新遊戲的發布仍屬正常。

《南華早報》在昨日（9日）報道，內地暫停審批新遊戲版號，市場憂慮網遊監管升級，相關股份呈現恐慌性拋售。其後，網易首席執行官丁磊在公司內聯網親自闢謠，直斥是 「假消息」。報道昨晚修改文章字眼，由「暫停審批」改稱「減慢批出」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/傳內地「加辣」放慢審批新網遊　花旗：不認為行業會全面停批-284264
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