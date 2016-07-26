傳恒大副主席夏海鈞已抵港 或處理債務委員會事宜 消息：恒大延遲向兩銀行付息

《信報》引述消息報道，近期中國恒大（3333）除了在境外兌付一筆中資券商私募債，目前亦正在設立債務委員會，包括處理境內及境外兩部分債務。報道引述本地中資金融機構指，目前恒大副主席兼總裁夏海鈞已經到港，不排除是為了處理債務委員會事宜。

另外，恒大據報亦暫停支付本月貸款利息。《REDD》引述消息人士報道，恒大已告知兩間銀行，將暫停支付本月21日到期的貸款利息。恒大系今早下挫，恒大插7.82%，恒大物業（6666）亦暴跌6.19%，恒大汽車（708）挫７.3%。

傳恒大通知兩銀行延遲還貸款息

據報道指，恒大本周告知其中一家銀行，將不會簽字支付到期的利息資金，並要求銀行「等待公司有關其延期還款計劃的進一步指示」，而該還款計劃尚未完成。有關延期還款的正式通知尚未發予所有恒大的貸款銀行。

報道又指出，中信信託於本周已委派一支團隊至恒大深圳總部，商討如何解決事件。據彭博統計數據，恒大今年底前合共仍有6.15億美元（約47.97億港元）債券利息需要支付，而集團目前單計企業債券，規模已超過2100億元，當中須於明年底前償還逾570億元。

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