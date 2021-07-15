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傳私有化 滴滴否認
5 小時前
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傳私有化 滴滴否認
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外媒引述消息人士報道指，近月捲入監管風暴的滴滴出行正考慮私有化，以安撫內地政府及補償投資者。報道指，滴滴正與投行、監管當局及投資者商討如何解決6月在美國上市後出現的問題，在多個方案中，私有化是其中之一。
 

滴滴今年6月30日在美國紐交所掛牌，集資約44億美元，每股上市價14美元，報道指滴滴本月中已開始考慮私有化，並擬引進國有投資者以提供資金，並獲中國網信辦支持，並正了解投資者意願，或以上市價水平、即約14美元私有化。不過，及後滴滴否認傳聞，並指目前正積極配合網絡安全審查。


百威半年純利飆1.7倍
百威亞太(1876)公布截至6月底止半年純利約5.03億美元(約39.2億港元)，按年多1.7倍，收入34.77億美元，升35%，毛利則多41.5%，至18.78億美元，毛利率54%，增2.5個百分點，每股盈利3.8美分，不派中期息。百威昨報22.3元，逆市跌3%。
集團內地銷量增加21.8%，第二季銷量跌4.5%，主要受累去年同期新冠肺炎疫情下的限制放寬，導致高基數因素。


百勝中國次季多賺37%
百勝中國(9987)公布6月底止第二季度純利1.81億美元(約14.1億港元)，按年增加37%，主要受惠經營利潤大飆83%，至2.33億美元，總收入24.5億美元，多29%，同店銷售多5%，當中肯德基及必勝客分別升4%及11%，餐廳利潤率為15.8%，上升2.1個百分點，每股中期息派0.12美元。
累計半年純利4.11億美元，上升112%，收入50億美元，多37%，每股盈利0.98美元。集團並更新2021年目標，預期全年開設1,300家新店，原計劃為開設1,000間，主要由於肯德基及必勝客門店的加速擴張；另預期資本支出約為7億至8億美元，原估計為6億美元，主要由於新店的增加，並加大了對基礎設施和數字化的投資。
百勝中國昨跌0.7%或3.4元，至476.6元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/傳私有化-滴滴否認-278084
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