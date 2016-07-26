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傳3招兌付理財產品 恒大美元債恐輸剩25%
6 小時前
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傳3招兌付理財產品 恒大美元債恐輸剩25%
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恒大主席許家印揚言「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有」。(資料圖片)

財│困│危│機

中國恒大集團(3333)主席許家印上周五在公開場合揚言「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有」後，昨即傳出集團已向理財產品投資者提出3個兌付方案，包括分期付款、實物資產兌付及抵銷購房尾款。不過外電引述分析指，恒大或無可避免要進行內地史上最大的債務重組，並估計在基本情境下，美元債的投資者只可取回25%的投資額，最差或一無所有。

恒大系昨續嘔吐，恒大單日瀉6.9%，本月挫22.7%，今年大跌77.4%；恒大物業(6666)失2.6%，本月挫21.6%；恒騰網絡(136)及恒大汽車(708)亦齊齊失7%。至於持有恒大美元債的華人置業(127)則大跌5.6%，今年走低32.8%。

恒大昨發聲明指，網絡上近日出現有關恒大破產重組的言論完全失實，集團目前確實遇到前所未有的困難，但堅決履行企業主體責任，全力以赴復工復產，保交樓，想盡一切辦法恢復正常經營，全力保障客戶的合法權益。


可分期付款或選擇物業抵銷
內地媒體引述恒大財富總經理杜亮指，恒大財富向投資者發布3種兌付方向，一是向合約已到期者以現金分期形式兌付，以兌付本金10%，及後每3個月兌付10%；二是到期與否的合約均可選擇以恒大住宅、公寓或商舖等實物形式兌付；三是以理財額度，抵銷購房的尾款。

報道又指，杜亮承認在5月底已提前兌付其個人的恒大理財產品，原因是「家裡有急事」。早前傳出許家印妻子丁玉梅、杜亮及其父親、以及其他高層持有的恒大理財產品，已全數提前兌付，涉30萬至2,300萬元人民幣不等。

不過野村有分析師表示，假設恒大在政府監督下重組，在基本情境下，將確保恒大交付物業及向供應商支付款項，美元債投資者料取回25%投資額；但如果集團將多於預期的表外債務列入資產負債表，債券投資者料取回少於15%本金。至於國企接手恒大的可能性，該行認為機會率較低，但在市場環境改善下可以較佳價格出售資產，則債券投資仍可取回30%或以上本金。而在最差情況下恒大會無序倒閉，債券持有人則血本無歸，但CreditSights及霸菱均估計，此舉對內房及內銀帶來極大打擊，因此相信發生的可能性不大。

華置早前在中期業績中公布，截至6月底止持有7隻恒大發行的美元債，到期日介乎2022年10月至2025年6月，合共成本價約6.7億元。


摩通叫沽 料物管續橫行
大行近日紛紛調整恒大評級，繼高盛後，摩根大通亦將恒大評級降至「減持」，恒大物業亦下調至「中性」，並預料物管股在今年年底、甚至明年1月前，仍會維持區間上落的橫行格局。

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美團需賠償餓了麼經濟損失。(資料圖片)

涉不當競爭 惠譽降級 美團瀉
昨另一隻暴跌股為美團(3690)，一度低見239元，瀉7.8%，收市報247.8元，仍挫4.5%，成交約61.1億元。據內地媒體報道，青島市中級人民法院作出判決，要求美團旗下北京三快在線科技、北京三快科技立即停止涉案互聯網不正當競爭行為，並賠償原告阿里巴巴(9988)餓了麼經濟損失及合理開支100萬元人民幣。

國際評級機構惠譽將美團的長期外幣發行人違約評級由「BBB」下調至「BBB-」，維持「負面」展望。同時將其高級無抵押評級及其債券的評級由「BBB」降至「BBB-」，主要由於美團面臨監管不確定性升，盈利能力及投資波動性加大。惠譽預期外賣騎手相關規定將令其外賣業務運營效率和利潤率承壓。此外該股新業務或基於監管規定而變化，令新業務執行和投資金額可預見性降低，現金流生成能力預見性低，「負面」展望反映EBITDA何時轉正值具不確定性。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/傳3招兌付理財產品-恒大美元債恐輸剩25-284669
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