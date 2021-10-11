債務困局｜內房骨牌倒！新力未能還債恐違約

新力控股(2103)指，經審慎考慮流動資金，目前預計未有充足財政資源於本月18日的到期日償付今年債券的本金及最後一期利息，認為將有可能發生2021年債券條款及條件項下的違約事件。由於明年1月債券及明年6月債券項下預計未能於到期日期償付款項及發生交叉違約，倘持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券可能立即到期及應付。該股將繼續尋求與其他境外融資安排的相關債權人，就違約事件的建議補救方法積極溝通。至今並無收到來自任何債權人就有關其他境外融資安排的任何強制行動或其加速清償的任何行動作出的任何通知。

該股早前指，已委任法律顧問及財務顧問，以評估本集團的資本結構及流動資金，並探討所有可行的補救解決方案。該股繼續停牌，停牌前報0.5元。

另外，惠譽將新力長期發行人違約評級由「CCC」下調至「C」，將高級無抵押評級自「CCC-」降至「C」，回收率評級「RR5」維持不變。因該股宣布其個別子公司未按期償付境內融資安排的利息後，新力一家境外債權人採取強制行動，導致該公司已經開始類似違約流程。