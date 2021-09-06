內房陷債務危機 平均每日1間公司破產 9月再面臨838.5億元人民幣償債高峰

內媒《時代周報》報道，根據不完全統計，今年截至9月5日止，內地共有274間房地產公司發布破產文書，平均每天約有1間破產，當中不乏知名的公司。

事實上，內地監管機構近年提出「三道紅線」的標準，限制房地產公司利用高槓桿經營，並嚴控房貸額度。在多種手段下，樓市今年急速降溫，信用違約風險逐漸從邊緣小型地產公司，蔓延至全國排名前50的大型地產公司，當中曾經位列行業前30名的華夏幸福及藍光發展，均飽受財困。

今年9月內房即將面臨償債高峰

當中，華夏幸福截至9月4日累計未能如期償還債務本息合共878.99億元人民幣(下同)，而藍光發展截至9月3日累計到期的未能償還的債務本息金額，合共186.64億元人民幣。

而融創中國(1819)主席孫宏斌，亦曾於8月底舉行的中期業績會議上預期，下半年內房市場「會比較慘烈」。被問及下一個會是哪家公司「爆煲」時，他說要了解別人的公司很難，但他估計除了融創以外的公司，都有可能「爆煲」。

資料顯示，今年9月內地房地產公司即將面臨償債高峰，債券到期總規模高達838.5億元；下一個償債高峰將出現在2022年3至4月，到期規模分別為1,039.4億及940.6億元。