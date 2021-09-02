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全球最受尊敬企業排名大洗牌！Apple退居第二　荷蘭光刻機巨頭ASML成一哥
3 小時前
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未來品牌指數Future Brand Index蘋果ASML
全球最受尊敬企業排名大洗牌！Apple退居第二　荷蘭光刻機巨頭ASML成一哥
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全球最受尊敬企業排名大洗牌，蘋果跌至第二名。（資料圖片）

「未來品牌指數」（Future Brand Index）日前發布了2021年最受尊敬百大品牌榜單，長年保持榜首的蘋果（美：AAPL）讓位，由荷蘭的光刻機巨頭ASML榮登第1名。第3名是騰訊的大股東，南非的科技投資公司Prosus，第4、5名皆為美國企業，分別是醫療公司丹納嚇（Danaher）和新能源企業Next Era Energy。

當中台灣的晶片製造巨頭台積電（美：TSM），排名由2020年的第19名上升到第6名，而平安保險集團則成進入前10名的內地企業，排名第8。

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「未來品牌指數」日前發表了2021年最受尊敬企業排行。（網上圖片）

受疫情影響　榜單排名變化大

由於受到2020年的新冠疫情影響，2021年的榜單排名比以往出現許多變化，ASML、台積電等半導體大廠，受益於遠端設備需求增加。而取得重大發展，能源及醫療保健公司的引牌力量也明顯增加。反而，一些知名廠牌如三星、Nike、Netflix、星巴克等消費品牌則出現名次下降。

未來品牌指數並非以財務指標為基準，而是基於英國的會計師事務所普華永道（PwC）選出的全球100家公司為基礎，邀請3,000名專家以啟發、創新、獨立性、公司領導、員工素質等18個不同面向，進行評分排名，評選的是最受尊敬的水平。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/全球最受尊敬企業排名大洗牌！apple退居第二　荷蘭光刻機巨頭asml成一哥-283859
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