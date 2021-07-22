八企報捷｜物管暴瀉無阻盈喜 有隻純利倍升

物管股今日大跌，但收市後盈利預喜繼續來。今日大插14.1%的華潤萬象生活(1209)料，今年上半年純利按年增長130%至140%，因住宅物業管理服務的毛利率提升；市場在新冠肺炎疫情影響後恢復，其商業運營服務所產生收入增加，以及去年下半年開始為寫字樓提供商業運營服務。

至於大跌13.5%的新城悅服務(1755)，亦預告上半年料多賺至於45%，以去年同期純利1.88億元人民幣計，即期內賺約2.7億元人民幣，因在管面積增加；及增值服務收入上升，尤其是社區增值服務。

另外，華顯光電(334)預期上半年將轉虧為盈，期內賺8,500萬元人民幣，內地疫情受控後，客戶訂單增加，銷量同比大幅上升，由此產生的規模經濟效應令毛利率有所改善。

其他盈喜股有預告淨虧損減少的心通醫療(2160)與啟迪國際(872)、利潤上升的浪潮國際(596)、虧轉盈的駿碼科技(8490)與達力普控股(1921)。