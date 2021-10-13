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北水續買 科技股回氣 50天線擋路 港股失二萬五
2021-10-13
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北水續買 科技股回氣 50天線擋路 港股失二萬五
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恒指昨回吐1.4%，成交縮減至1,370億元。(中通社)

恒│指│調│整

科技股連日發威後明顯回吐，港股繼上月初後，近日再在50天移動平均線(昨處25,441點)受阻，恒生指數3日累彈千三點後，昨曾挫460點，收市仍挫362點或1.4%，報24,962點，二萬五收復一天後再失守。大市成也科技股、敗也科技股，「ATMX」昨齊齊大調整，阿里巴巴(9988)挫3.9%，美團(3690)大跌3%，騰訊控股(700)走低2.6%，小米集團(1810)失2.5%，四股合共拖恒指224點或62%跌幅。不過內地投資者仍以科技股為買貨目標。

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國企股指數報8,849點，走低150點或1.7%；恒生科技指數報6,199點，挫203點或3.2%，跑輸恒指。主板成交額大縮至1,370億元。大市昨沽空率續高企在17.4%，沽空額238億元，科技股再成空軍目標，阿里巴巴及騰訊沽空額分別佔27.33億元及16.52億元，冠絕港股。

A股亦走弱，上證綜合指數挫1.3%，至3,546點；深圳成分指數及創業板指數則分別跌1.6%及1.8%。
 

港股通吸資21億 買騰訊沽藥明

縱使大市回吐，但無阻北水在港掃貨的興致。滬深港股通再錄吸資，昨合共淨買額20.78億元，當中上海佔15.43億元，深圳佔5.35億元。騰訊及美團分別吸資8.6億元及4.3億元，舜宇光學(2382)亦吸資5.25億元；相反藥明生物(2269)捱沽，錄淨賣額7.2億元，中海油(883)亦走資1.1億元。

除科技股外，中國平安保險(2318)昨亦大跌5.2%，為表現最差藍籌；部分內房則見反彈，碧桂園(2007)大升3.3%，華潤置地(1109)揚2.7%，為兩大表現最好藍籌。

不過，內房上月的銷售數據持續有壞消息，潤地9月實現全同銷售221億元人民幣，按年少23.8%，首9個月則錄合同銷售2,301.6億元人民幣，多20.5%；龍湖集團(960)上月合同銷售則跌32.8%，至202億元人民幣，首9個月錄2,019.3億元人民幣，多8.4%。

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內地傳正調查多間金融機構，包括與恒大過從甚密的機構。(資料圖片)

內地大規模巡視金融機構

另外，有外媒報道指本月起內地當局正對包括銀行、保險及證券業等25個主要金融機構進行調查，尤其重點調查與被整改企業如螞蟻集團、滴滴出行及中國恒大集團(3333)過從甚密者。中紀委及後證實已委派巡視組在多個金融機構工作兩個月，重點巡視政治、廉潔及工作紀律等，進行巡視機構包括四大資產管理公司、深交所、外管局、中證監、中信集團、中投、中國人民銀行、四大行及中國人壽(2628)等。
 

周大福上季零售值大增近56%

周大福珠寶(1929)公布9月底止3個月整體零售值增長55.8%，當中佔比89.9%的內地市場，零售值升58%，同店銷售多23%；香港及澳門市場零售值則升38.5%，同佔銷售增長57.7%。該集團表示，第二季度內地及港澳同店銷售維持令人鼓舞的增長勢頭，主要受惠本地消費需求平穩及低基數效應；季內香港同店銷售增長為35.1%，而澳門則由於過境口岸重開後遊客消費帶動令同店銷售增長達到232.5%。

周大福季內於內地淨開設366個零售點，包括淨開設385個周大福珠寶零售點，當中淨開設兩個直營店及淨開設383個加盟店；另外季內淨關閉3個位於香港的周大福珠寶零售點，並開設一個位於其他市場的零售點。
 

和譽暗盤挫半成 每手蝕千四元

新股方面，生物製藥股和譽(2256)今日掛牌，公開發售超額認購4.6倍，獲8,521人認購，國際配售則超購3.65倍，以招股價上限每股12.46元定價，每手2,000股的中籤率為13.2%，認購8手或1.6萬股才穩獲一手。不過和譽暗盤表現遜色，在輝立及耀才的暗盤均以11.76元收市，較上市價低5.6%，每手帳面料損失1,400元。
 

北水續買 科技股回氣 50天線擋路 港股失二萬五

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/北水續買-科技股回氣-50天線擋路-港股失二萬五-288485
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