Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產股災｜上周共斥8億掃貨 大孖沙增持難托價
1 小時前
#Hashtags
港股藍籌地產股新鴻基地產郭氏家族大孖沙李嘉誠長江實業集團陳文博恒隆地產恒基地產新世界發展植耀輝ADR阿里巴巴二萬四
地產股災｜上周共斥8億掃貨 大孖沙增持難托價
news-images
本地地產股上周一曾爆小股災。(資料圖片)

未│脫│弱│勢

港股上周瀉2.9%或728點，至24,192點，連續兩周走弱。上周藍籌十大跌幅王中，上周一曾爆小股災的本地地產股佔4席，但同時大孖沙亦出手掃貨，當中以新鴻基地產(016)郭氏家族豪斥逾7億元托價最闊綽，連同其他地產商的出手，上周大孖沙共斥逾8億元掃貨，但地產股股價仍未見明顯反彈。分析認為板塊負面消息短線難見扭轉，相信股份「有反彈無升幅」，未到撈底時。

news-images

新地上累挫9.3%，相較上周一大跌10.3%，跌幅只稍微收窄；至於有大股東李嘉誠擲逾5千萬元增持的長江實業集團(1113)，上周一大瀉9.3%，全周則稍收窄至7.6%；至於獲副董事長陳文博出手增持的恒隆地產(101)，跌幅亦由上周一的半成，收窄至全周的3.6%。

至於上周未獲大股東出手的恒基地產(012)及新世界發展(017)，全周跌幅則較上周一稍微擴大，至分別13.8%及12.8%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，地產股除了面對政策的不明朗風險，同時亦受美國擬明年加息的陰霾影響，相信中短線亦難見明顯反彈，認為目前仍未是投資者博反彈的時候。


港股今恐再下試二萬四

整體大市方面，港股美國預託證券(ADR)上周五走弱，阿里巴巴(9988)ADR較港低逾2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數今低開193點，至23,998點，即恐再失二萬四大關。

地產股災｜上周共斥8億掃貨 大孖沙增持難托價

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/地產股災｜上周共斥8億掃貨-大孖沙增持難托價-286348
#Hashtags
港股藍籌地產股新鴻基地產郭氏家族大孖沙李嘉誠長江實業集團陳文博恒隆地產恒基地產新世界發展植耀輝ADR阿里巴巴二萬四
Am730

續賣資產撲水 恒大汽車回A撻Q

十大屋苑｜中原利嘉閣本周末齊跌至單位數成交

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
續賣資產撲水 恒大汽車回A撻Q
Am730
Am730
十大屋苑｜中原利嘉閣本周末齊跌至單位數成交
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多