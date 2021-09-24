地產股災｜上周共斥8億掃貨 大孖沙增持難托價

未│脫│弱│勢

港股上周瀉2.9%或728點，至24,192點，連續兩周走弱。上周藍籌十大跌幅王中，上周一曾爆小股災的本地地產股佔4席，但同時大孖沙亦出手掃貨，當中以新鴻基地產(016)郭氏家族豪斥逾7億元托價最闊綽，連同其他地產商的出手，上周大孖沙共斥逾8億元掃貨，但地產股股價仍未見明顯反彈。分析認為板塊負面消息短線難見扭轉，相信股份「有反彈無升幅」，未到撈底時。

新地上累挫9.3%，相較上周一大跌10.3%，跌幅只稍微收窄；至於有大股東李嘉誠擲逾5千萬元增持的長江實業集團(1113)，上周一大瀉9.3%，全周則稍收窄至7.6%；至於獲副董事長陳文博出手增持的恒隆地產(101)，跌幅亦由上周一的半成，收窄至全周的3.6%。

至於上周未獲大股東出手的恒基地產(012)及新世界發展(017)，全周跌幅則較上周一稍微擴大，至分別13.8%及12.8%。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，地產股除了面對政策的不明朗風險，同時亦受美國擬明年加息的陰霾影響，相信中短線亦難見明顯反彈，認為目前仍未是投資者博反彈的時候。



港股今恐再下試二萬四

整體大市方面，港股美國預託證券(ADR)上周五走弱，阿里巴巴(9988)ADR較港低逾2%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒生指數今低開193點，至23,998點，即恐再失二萬四大關。

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