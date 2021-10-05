恒大債務風波｜中譽均價3.89元沽恒大汽車 損手約2.6億元

恒大汽車 （708） 再遭拋售。中譽集團 （985） 周二發布，已透過公開市場出售合共3218萬股恒大汽車，套現約1.25億元。每股平均價格約為3.89元，虧損約2.6億元。恒大汽車股價續尋底，截至中午12時15分，仍跌14.21%，報3.26元，成交額3.96億元。

中譽指考慮到股票市場近期的波動、多變的市場及經濟狀況，董事認為出售可削減中譽集團虧損，並鞏固中譽集團之財務及現金狀況，及重新分配其財務資源至其他業務需要，符合公司及其股東的整體利益。

意馬國際：恒大汽車尚未完全披露不當行為

意馬國際（585）昨日（5日）同公布，其擁有90.01%之間接附屬公司，以每股3.84元，沽清300萬股恒大汽車，總代價1152萬元。意馬指出，董事對恒大汽車近期交易價格及成交量波動持謹慎態度。而其董事會認為，恒大汽車尚未完全披露其進一步不當行為、偏失行為或切實不合適之公司行為。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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