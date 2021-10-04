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恒大債務風波｜意馬國際每股3.84元沽清恒大汽車　稱其未完全披露不當行為
1 小時前
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恒大債務風波｜意馬國際每股3.84元沽清恒大汽車　稱其未完全披露不當行為
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意馬國際每股3.84元沽清恒大汽車。（資料圖片）

意馬國際（585）公布，其擁有90.01%之間接附屬公司，以每股3.84元，沽出300萬股恒大汽車（708），總代價1,152萬元。完成後再無持有任何恒大汽車股份。所得款項淨額約1,147萬元，將用於綜合金融服務的業務發展撥資。

意馬國際指，過去12個月，公司已合共售出1,000萬股恒大汽車，所得款項淨額1.62億元，投資成本為9,080萬元。而由於出售事項關係，截至2021年12月底止年度，公司總收入預期將減少約7,910萬元，以及集團可能錄得虧損。

意馬國際：恒大汽車尚未完全披露其不當行為

公司指，董事對恒大汽車近期交易價格及成交量波動持謹慎態度，並關切恒大汽車近期發展。於2021年9月底，於恒大汽車宣佈（其中包括）重大不利信息更新「本集團面對資金嚴重短缺的問題」後不久，恒大汽車終止其建議發行人民幣股份。董事會認為，恒大汽車尚未完全披露其進一步不當行為、偏失行為或切實不合適之公司行為。

中國恒大（3333）、恒大物業（6666）今早續停牌，恒大汽車低開3.33%，現仍跌0.25%，報3.89元，成交額5.02億元。

 

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜意馬國際每股3-84元沽清恒大汽車　稱其未完全披露不當行為-287390
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