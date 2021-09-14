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恒大債務風波｜傳住建部通知銀行 恒大暫停支付貸款息
9 小時前
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恒大國統局住建部貸款息債權人
恒大債務風波｜傳住建部通知銀行 恒大暫停支付貸款息
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市場再揣測恒大的重組漸近。(資料圖片)

中國恒大集團(3333)的債務危機持續發酵，外電引述消息指，內地住建部已通知恒大主要債權人，指其將暫停支付本月20日到期的貸款息；報道又指，住建部本周曾與部分商業銀行召開會議，通知相關安排。早前市場傳出中央安排聯合工作組進駐恒大摸底財務狀況，為潛在重組做準備，今次傳出由住建部通知債權人安排，令市場再揣測恒大的重組漸近。

國統局：恒大事件影響仍須觀察

另外內地媒體報道指，國家統計局發言人付凌輝在回應恒大事件時，指有大型內房營運出現困難，對於整個行業發行的影響仍需時間觀察。

恒大今日最低見2.79元，收市再瀉5.4%或0.16元，收報2.81元，成交約6.2億元。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒大債務風波｜傳住建部通知銀行-恒大暫停支付貸款息-284949
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