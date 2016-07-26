恒大債務風波｜從內房銷售翹楚到內地經濟「債務炸彈」

中國恒大（3333）持續受債務問題困擾，恒大系股價更呈現「跳水式」直插。到底恒大如何從內房銷售翹楚，淪為內地經濟的「債務炸彈」？事實上，恒大在最風光的時候，擁有內地最好的職業足球隊、賣過瓶裝水、涉獵過養豬業，甚至擁有一個生產電動汽車的部門。連早年內地經濟，亦曾依賴內房產業，來實現強勁的經濟增長。

恒大債務風波｜許家印任政協人脈廣

恆大創始人、內地億萬富翁許家印，更與不少香港知名富豪關係相當密切。他是香港四大家族之一鄭裕彤（彤叔）所創辦，在富豪圈子無人不識的「鋤D會」其中一員。而其餘鐵腳則包括華人置業前主席「大劉」劉鑾雄、英皇集團主席楊受成，以及有「重慶李嘉誠」之稱、中渝置地（1224）主席張松橋等。

恒大上市當天，鄭裕彤、劉鑾雄、楊受成、張松橋、星島新聞集團前主席何柱國，以及長江實業執行董事葉德銓等人，均有到場站台，可謂粒粒皆星。同時，許家印是內地人民政治協商會議委員，相關會議成員，同樣是內地擁有良好政治人脈的精英所組成。許家印這樣的人脈，讓不少債權人有更大信心，在恆大發展和拓展新業務期間，不斷貸款給它。

恒大債務風波｜兩大原因致捲入債務風波

恒大捲入債務風波第一個原因，是由於內地監管機構在2020年8月開始打擊房地產開發商，不計後果的借貸習慣。同時，又設立內房「融資新規」的「三條紅線」，作債務管控。當中要求房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%；淨負債率不得大於100%；以及現金短債比不小於1。

當時恒大的資產負債率為82%、淨負債率為199%、現金短債比為0.4倍，完全觸及「三條紅線」，難以向銀行等金融機構融資。這迫使恆大，需開始出售其龐大商業王國的部分資產。但不幸的是，相關出售進行得並不順利。儘管正在與潛在買家談判，但恆大還沒有為部分業務，如電動汽車業務找到買家。有部分分析指，其潛在買家正正等待恒大將業務低價拋售。

第二個原因是內地新樓需求正在減少，打擊房地產市場。北京一家知名智庫國家金融與發展實驗室日前所公布的數據顯示，樓市需求疲軟和銷售放緩，房地產市場的繁榮「出現拐點信號」。

恒大債務風波｜富豪朋友紛紛出手相救

當恒大陷入困境時，許家印在「鋤D會」成員、牌友都有出手支持，如買入其公司的股份、增持債券。包括大劉妻子華人置業行政總裁陳凱韻（甘比）、京基集團董事長陳華、中洲控股創辦人黃光苗、中國燃氣 （384） 董事長劉明輝等人。然而，隨著恒大系股價暴跌，許家印一眾富豪朋友也蒙受重大損失。

不過論最壯烈的，則非蘇寧莫屬。去年9月蘇寧前董事長張近東，放棄了對恒大200億元人民幣的股權回購要求後，最後更自身難保。蘇寧易購因此需要引入國資、阿里巴巴 （9988） 及小米 （1810） 等戰略投資者。蘇寧易購董事會最後進行改選，創始人張近東宣布辭任蘇寧易購董事長，改為擔任名譽董事長。

恒大債務風波｜倘破產或對內地經濟造成巨大影響

若恒大集團宣布破產，有分析指，逾150家放貸銀行將受波及，恐成為內地版「雷曼兄弟」。而投資者和購房者的恐慌可能會蔓延到房地產市場，打擊房價，影響家庭財富和信心。恆大倒閉也可能動搖全球金融市場，使其他內地企業更難繼續利用外國投資為其業務融資。

億萬富翁投資者喬治·索羅斯(George Soros)日前《金融時報》撰文警告，恆大違約可能導致內地的經濟崩潰。北京當局亦已表示，不再願意幫助國內外的債券持有者。在任何破產程序中，債券持有者在有權索要這家內地公司資產的債權人名單上都排在靠後的位置。

相關文章：

恒大債務風波｜從內房銷售翹楚到中國經濟「債務炸彈」