恒大債務風波｜恒大債權人據報未收取債券到期利息 7天內第二筆債未找數

《彭博》引述消息人士稱，陷入財政困難的中國恒大（3333），昨日（29日）有一筆美元債券原定到期支付利息，涉及金額為4,520萬美元（約3.53億港元）。但部分債券持有人在亞洲時段收市後，仍未收到利息，同時亦未接到恒大方面相關通知。

另外，《路透社》亦報道，有恒大債券持有人同稱，並未收到恒大債券利息。消息指出，目前暫時不確定恒大會否在周三美國時段收市後，派發相關債券利息。恒大亦未有回應傳媒相關查詢。

恒大上周同未如期支付另一債券利息

恒大系股價全線下挫，截至上午11點，中國恒大報2.92元，挫4.89%，恒大汽車（708）報2.98元，跌11.05%，恒大物業（6666）報4.97元，跌0.6%。

事實上，恒大上周四（23日）已曾未如期，支付一隻2022年到期的8353萬美元（折合約6.5億港元）的債券利息。據募集文件顯示，恒大就支付有關債券利息，擁有30日寬限期。如限期一過，則有可能造成違約。

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