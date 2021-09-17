恒大債務風波｜據報恒大業務由地方政府或國企接管屬最後方法

《金融時報》引述兩名中國恒大（3333）高層報道指出，該集團業務可能被地方政府和大型國有開發商按地區接管，但此複雜的救援，將是最後的辦法。

報道援引其中一位高層稱，銀行必須延長恒大的的貸款期。倘若銀行停止雙方合作，集團將立即倒閉，並指政府不一定能處理大量未完成的地產項目及應對散戶投資者。

恒大系內股份今日開市早段表現隨大市偏軟，截至中午12時05分，恒大（3333）最新報2.11元，瀉16.93%；恒大物業（6666）報4.02元，瀉12.61%；恒大汽車（708）報2.75元，挫7.72%。

部分中資銀行已著手為恒大貸款作撥備

䧟入債務風暴的恒大集團，消息不絕，繼恒大將暫停支付今日（20日）到期的銀行貸款利息外，最新外媒報道，部分中資銀行已著手為恒大貸款作撥備。

《路透社》日前引述農行（1288）一名管理人員指出，該行已對恒大的部分貸款作出損失撥備；而恒大另外兩大借款人，民生銀行（1988）及中信銀行（998）已準備好對該公司短期借貸進行展期。

農行、民行及信行分別挫4.09%、5.25%及5.09%。

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