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恒指彈499點 北水未沽完成交本月低
26 分前
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恒指彈499點 北水未沽完成交本月低
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港股昨主板成交額1,372億元。(中通社)

升│市│水│乾

美股連續兩日走高，帶動港股氣氛向好，不過成交仍未能配合。恒生指數在俗稱牛熊分界線的250天線(昨處27,189點)掙扎兩日後昨終覓得支持，一度高見27,759點，揚535點，收市報27,723點，漲499點或1.8%。不過大市成交額僅1,372億元，為上月28日因黑雨警告訊號延遲開市後，成交最低的一日；同時內地投資者繼續沽，滬深港股通昨合共淨走資22.68億元，連續4日走資，累計淨沽約124億元，但流出金額亦連續兩日減少。

騰訊控股(700)及美團(3690)續成內地資金提款機，兩股在港股通分別淨沽出20.4億元及4億元，前者連續6日捱沽，累計走資逾百億元。 騰訊昨股價反彈1.1%，至544元；美團升3.6%，至279.8元。其他科技股亦見反彈，阿里巴巴(9988)揚2.2%，京東集團(9618)漲3.1%，擬回購的微盟(2013)更飆高17.5%。恒生科技指數亦跑贏，以全日高位7,490點收市，大升162點或2.2%。


恒大系反彈 恒大汽車曾飆三成
恒大系全線反彈。中國恒大集團(3333)連跌3日後，昨最多漲11.5%，重上8元關，高見8.07元，收市升幅略收窄至7.9%，報7.81元，成交9.85億元；恒大汽車(708)一度飆逾31%，報17.34元，收市仍漲逾兩成，報15.88元，成交近9億元；恒大物業(6666)揚3.7%，收報6.93元，成交逾5億元；至於恒騰網絡(136)收市升8.9%，報4.3元，成交約2.1億元。

股價反彈主要受三因素帶動，首先恒大披露，長期以來與廣發銀行一直保持良好業務合作關係，針對近期訴訟前財產保全的民事裁定事宜，雙方經過充分溝通後已妥善解決，未來將不斷鞏固和深化業務合作關係，繼續加強合作。另外，該股繼續尋求分拆業務上市，早前傳擬分拆礦泉水業務恒大冰泉在香港上市後，昨有指擬研究將旅遊業務上市的可能性，以籌集資金作還債。


法拉第未來擬美掛牌 籌10億美元
此外，由賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來(Faraday Future)將通過與特殊目的收購公司(SPAC)Property Solutions Acquisition合併，並在美國納斯達克掛牌，集資約10億美元。恒大汽車則持有FF兩成股份，受消息推動股價昨日造好。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/恒指彈499點-北水未沽完成交本月低-277100
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