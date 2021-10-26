成龍加入快手開通社交賬號 8小時破千萬粉絲 股價跌1%

快手（1024）日前公布，影星成龍正式入駐快手平台，並擔任「快手溫暖大使」，開通出道近60年來，全球首個短視頻社交賬號。截至下午1時40分，快手股價跌1.05%，報104.1元。

公司今日於微博表示，成龍該社交賬號8小時內已破千萬粉絲，首條短視頻10小時播放量達2億。至於截至2021年8月，快手共擁有1,800多個明星，明星賬號整體粉絲量達到了8.7億。

網上流傳「成龍魔咒」都市傳說

不過，近年來網上流傳著「成龍魔咒」的都市傳說。有不少網民笑言，多家成龍代言多家公司不是破產倒閉，就是爆出產品質量有問題。例如其代言內地電腦品牌「小霸王」學習機，小霸王倒閉；代言日本「三菱」汽車，產品被召回；擔任內地反毒形象大使，兒子房祖名吸食大麻被抓；代言「霸王」中藥洗髮精，產品被查出致癌等。

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