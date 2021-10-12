撤銷回A 大行看淡 聯想曾急瀉18%

繼吉利汽車(175)、恒大汽車(708)後，聯想集團(992)回A亦告「撻Q」。消息拖累聯想昨一度急瀉17.7%，最低見7.25元，收市仍挫13.4%或1.18元，報7.63元，成交約22.3億元，為第六大成交股份。市值單日蒸發逾142億元。

聯想剛於上周一指建議發行中國存托憑證(CDR)於上海證券交易所科創板上市，並於9月30日獲上交所確認審理。但突於周日指提交有關上市申請材料後，考慮到業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能在申請審閱過程中過期失效，同時審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，決定撤回A股上市申請。

瑞信報告指，聯想繼續投資將令負債上升，其中擬斥65億元人民幣發展新產品、解決方案及作策略投資，將令毛利率受損，調低其2023財年每股盈利預測10%，加上終止CDR上市帶來負面情緒，評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由13.5元，下調33.3%至9元。野村指，撤銷回A令聯想風險回報正面因素減弱，維持目標價10元不變，但將評級由「買入」降至「中性」。



小紅書傳棄美來港 三葉草過聆訊

其他新股方面，外電引述消息報道指，內地電商及社交平台小紅書擬放棄美國上市計劃，並轉而到港上市，集資最少約5億美元(約39億港元)，並視乎市場反應，最多集資額或達10億美元(約78億港元)，或今年內遞交申請，但暫時未有集資細節及實質時間表。小紅書則回應指，與持份者有恆常溝通，目前未有明確新股計劃。

小紅書股東有騰訊控股(700)及阿里巴巴(9988)，按集團網站，該公司於2013年成立，截至去年底聘有超過1,000名員工，去年7月底止每月活躍用戶1億人。

另外，三葉草生物製藥傳已通過上市聆訊，主要以傳染性疾病及癌症及自身免疫性疾病開發新型疫苗及生物治療候選產品，聯席保薦人為高盛及中金，擬籌3億美元(約23.4億港元)。集團今年首4個月虧損逾9億元人民幣，去年同期蝕1.48億元人民幣，股東包括高瓴資本及淡馬錫等。

另外，內地物管商北京京城佳業擬上市，據其初步招股文件指，今年首5個月純利3,745萬元人民幣，增54%，主要股東為北京市人民幣政府旗下全資企業城建集團。



撤銷回A 大行看淡 聯想曾急瀉18%