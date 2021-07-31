支付數據｜PayMe用戶破250萬 夥姜濤送禮

滙豐指，PayMe用戶已超過250萬，當中過半是40歲以下的年輕一代。另外，該行指，推出合共總值400萬元獎賞，用戶只需於接受PayMe付款的逾萬間商戶消費，即有機會獲得最多500港元PayMe餘額。PayMeow更會聯同人氣偶像姜濤為用戶送上多項驚喜。

由明日(8月2日)起至9月30日，PayMe將在應用程式內推出「PayMe全民轉轉賞」遊戲，用戶只要在任何PayMe for Business商戶以PayMe消費滿100元，即有機會獲取最高達500元獎賞，以及其他精選禮品。另外，PayMe將在

Instagram舉辦PayMeow舞蹈挑戰，參加者有機會獲得限量的姜濤親筆簽名紀念品。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，自2017年推出PayMe以來，已普及至超過全港三分之一人口，隨著PayMe用戶基礎和商戶網絡不斷擴展，除為用戶帶來安全易用服務和多元化優惠，將全力推動本港電子支付發展。