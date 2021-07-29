新動向｜李小加成立滴灌通 冀助內地小微企

港交所(388)前行政總裁李小加成立的「滴灌通」今日正式啟動，將連接內地小微企業及全球資本的投資平台。李小加對傳媒指，將以「滴灌通式」小微企業投資模式，希望把機構投資者資金，投入千萬個小微企業，透過注資小微企業的資產負債表，協助修復內地「經濟細胞」。

另一位滴灌通創始人張高波則指，由於以往小微經濟太過分散，經營信息缺乏透明度，但隨著數字經濟在內地普及和互聯網迅速發展，小微經濟活動愈來愈透明。滴灌通期望透過創新的嘗試，為國際投資者帶來可持續的增長，投資策略簡稱「SHARPE」，六個英文字母分別代表小微投資單筆小額、海量萬千、數字化的收入管控機制、類股權的收入分成安排、持續優化的投資組合配置體系以及新型的數字化交易平台。

被問近日內地監管政策接連出台，如何應對，李小加稱，「滴灌通」引入外資投資，可承擔巨大風險；加上支持內地小微企業，不涉及壟斷影響市場公平性；另平台與互聯網相關，可掌握一定數據，但均是企業主動願意披露，不違反私隱、公平等問題。他又指，平台將高度契合監管政策，對此沒有任何顧慮。