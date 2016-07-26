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最貴藍籌讓位 每手變200股 安踏拆細 入場3.4萬
9 分前
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最貴藍籌讓位 每手變200股 安踏拆細 入場3.4萬
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連同今年，安踏股價已連升9年。(資料圖片)

吸│引│散│戶

最貴藍籌終讓位！近年股價走勢氣如虹的安踏體育(2020)昨公布中期業績之餘，同時宣布每手買賣單位將由1,000股改為200股，10月4日起生效。以昨收報171.2元計，每手將由17.12萬元，減至3.42萬元，意味將由目前最貴入場費藍籌，跌至約第15貴，並由比亞迪(1211)逾13.3萬元入場費稱冠。分析指雖然拆細並非股價利好因素，但倘安踏銷售對辦，可因交投配合而助燃股價。

安踏預期，減少每手買賣單位將降低投資者購買股份門檻，從而促進股份買賣及提升股份之流通性，吸引更多投資者，因而擴大股東基礎。安踏昨升1.1元或0.7%，成交額17.1億元。安踏股價近年連年走高，自2013年起已連升9年，累計大漲近25倍，而2012年底入場費僅約6,700元。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，由於現時安踏一手入場費高，拆細變相可吸引更多散戶投資者，有助刺激交投，但對公司業務本身並不會帶來改變。但他指，若安踏業績佳，會吸引更多資金買賣，但認為股價前景還看之後公司銷售數據情況。


近年拆細藍籌 股價各走極端
藍籌拆細最令人印象深刻一役，要數騰訊控股(700)在2014年1拆5後，股價如火箭般展開新一輪升浪，不過近年拆細的藍籌命運卻各走極端。去年9月、當時的新晉藍籌藥明生物(2269)宣布1拆3，股價及後兩個月內由約60元水平急升至近130元才止步；2018年1月中舜宇光學(2382)每手1,000股改為100股，及後5個月股價由百元水平，升至逾170元。

相反，舊經濟的新鴻基地產(016)及領展(823)分別在2018年6月底月由每手1,000股變500股，及在2020年1月由500股變100股，但前者及後3個半月由「紅底股」跌至85元水平才見反彈，後者在往後半年由77元水平，跌至50元水平，未見因拆細而刺激股價。

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中期純利38億人幣 大升1.3倍
至於安踏上半年業績方面，期內純利38.4億元(人民幣，下同)(約46.2億元)，按年多1.3倍，收入228.1億元，上升55.5%，當中單計FILA收入108.3億元，多51.4%，毛利144.1億元，揚72.8%，毛利率63.2%，升6.4個百分點創新高，當中以安踏自家品牌毛利率飆11.2個百分點，至52.8%最標青，FILA毛利率72.3%，多1.8個百分點，每股盈利142.77分，中期息60港仙，大增1.9倍。

集團的經營溢利率錄25.9%，多1.3個百分點，當中自家品牌跌4.3個百分點，至23.1%，FILA及其他品牌分別升4.3個百分點及18.4個百分點，至分別29%及21%。6月底止的負債比率亦減13.5個百分點，至22.5%，平均存貨周轉日數亦大幅減少18日，至117日。

主席丁世忠指，今明兩年是世界和內地體育用品行業大年，集團將以東京夏季奧運會和北京冬奧會和冬殘奧會的契機，啟動「雙奧」營銷策略，加上內地三孩政策推出，看到內地體育用品行業所呈現的廣闊市場和巨大潛力。

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海底撈翻枱率減。(資料圖片)

海底撈虧轉盈 半年開店662間
海底撈(6862)公布截至6月底止半年純利9,452.9萬元(約1.1億港元)，去年則虧損9.64億元，收入200.94億元，多1.1倍，當中海底撈餐廳經營收入194.2億元，亦多1.1倍，每股盈利0.02元，不派中期息。

截至6月底止海底撈餐廳總數1,597間，勁升662間，不過人均消費107.3元，少近半成，每日平均翻枱率3次，減0.3次。另外員工成本飆升75.8%，至71.6億元，主要由於員工數量增加及員工薪資水平提高，惟佔收入比例減少6.1個百分點，至41.7%。

集團指，經營結果未達到管理層的預期，反映內部管理、運營需要努力調整及改善，影響業績的原因主要有去年下半年及今年上半年新開門店數量較多，相關支出顯著增加；新開業門店達首次盈虧平衡，並實現現金投資回報的時間長於往期；門店營運仍受新冠肺炎疫情持續影響。

海底撈績前走高，昨收報28.8港元，升2.4港元或9.1%。


平安好醫生虧損擴大 毛利率降
平安好醫生(1833)上半年虧損擴大至8.8億元(約10.7億港元)，去年同期蝕2.1億元，非國際財務報告準則調整虧損7.9億元，去年同期蝕2.1億元。不派中期息。期內營業額38.2億元，漲39%，毛利10.25億元，升24.8%，毛利率26.8%，減3.1個百分點。而銷售及營銷費用飆62.6%，至11億元；管理費用漲86%，至近9億元。截至6月底註冊用戶增15.7%或5,500萬人，至逾4億人，累計諮詢量11.8億次，多17.8%。

該股昨收市報61.75港元，升2.2%或1.35港元。

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京東健康虧損收窄。(資料圖片)

京東健康蝕逾5億 股價飆15%
京東健康(6618)指，上半年虧損收窄至4.55億元(約5.5億港元)，去年同期蝕53.6億元，非國際財務報告準則盈利6.67億元，升79.9%，不派中期息。營業額136.4億元，漲55.4%，主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入升52.9%帶動，毛利33億元，飆49%，毛利率24.3%減1個百分點，因產品組合變動及促銷引致。

集團截至今年6月底過去12個月的年度活躍用戶數量達到1.09億，較去年底淨增1,880萬。京東健康昨急升14.5%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/最貴藍籌讓位-每手變200股-安踏拆細-入場3-4萬-281778
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