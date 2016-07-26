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每日限200億人幣控風險 南向債券通下周五通車
7 小時前
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每日限200億人幣控風險 南向債券通下周五通車
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劉應彬(左二)稱，北向通未設額度，南向通則設有年度及每日額度。(中通社)

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繼滬深港股通、北向債券通後，本港再迎來跨境理財通及南向債券通。金管局總裁余偉文昨指，南向債券通將於本月24日(下周五)正式實施，但將設年度總額度為不超過5,000億元人民幣，以及每日額度不超過200億元人民幣，日後將會因應市況及需求而作出調整。

金管局副總裁劉應彬指，北向通未設額度，而南向通則設有年度及每日額度，因涉及資金流出內地，先設額度可控風險，如港股通也設有額度，其後因應市場需求而調整。南向通會否調整額度，他說目前言之尚早。他指，北向通於2017年開通初期，每日平均交易僅15億元人民幣，至今已增約17倍至約260億元人民幣，相信南向通會以循序漸進原則，按市場發展需要發展。

南向通參與者暫定為經中國人民銀行認可的41家公開市場業務一級交易商，如大中型銀行、以及合格境內機構投資者(QDII)和人民幣合格境內機構投資者(RQDII)。投資範圍是在境外發行，並在香港市場交易流通的債券，起步階段將以現券交易為主，不設貨幣限制，交易對手方暫定為金管局指定的市場莊家，相關名單稍後公布，涉約十多間。

內地投資者可用人民幣或外幣參與南向通，可先在內地銀行兌換資金或風險對沖，然後藉跨境支付系統匯款來港作債券投資，債券到期或沽出後相關資金應匯回內地及兌換人民幣，但不得通過南向通非法套匯。

滙豐資本市場業務大中華區業務主管陳紹宗指，南向通有助內地投資者進入國際債市，同時有助推進本港一級和二級債劵市場發展。渣打亞洲區行政總裁洪丕正指，隨著進入和流出內地市場的雙向資本流續增加，料南向通可投資的債券類別和額度日後將逐漸擴大。


傳住建部通知銀行 恒大暫停支付貸息
中國恒大集團(3333)債務危機持續發酵，外電指，內地住建部已通知恒大主要債權人，指其將暫停支付本月20日到期貸款息；住建部本周曾與部分商業銀行召開會議，通知相關安排。早前傳中央安排聯合工作組進駐恒大摸底財務狀況，為潛在重組做準備。另外內地媒體報道指，國家統計局發言人付凌輝在回應恒大事件時，指有大型內房營運出現困難，對於整個行業發行的影響仍需時間觀察。恒大昨日最低見2.79元，收市再瀉5.4%或0.16元，收報2.81元，成交約6.2億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/每日限200億人幣控風險-南向債券通下周五通車-285056
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