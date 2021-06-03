港股收市｜恒指再失29000關 5G股有炒作

市場觀望美國就業數據，港股今日反覆下跌。恒生指數早段曾高見29,377點，其後轉升為跌最低報28,902點，上下波幅475點，最終29,000關得而復失，全日收市跌331點或1.1%，收報28,966點；國企股指數挫125點或1.1%，收報10,826點；恒生科技指數瀉70點或0.9%，收報8,164點。大市全日成交收窄至約1,389億元。

藍籌個別發展，瑞聲科技(2018)升5.2%，報51.4元，中信股份(267)漲近4%，報9.21元，小米集團(1810)揚2.4%，報30元，為三大升幅藍籌。

不過，長江基建(1038)跌2.6%，報47.35元，吉利汽車(175)挫2.1%，報20.95元，騰訊控股(700)下滑2.1%，報615.5元，為三大跌幅藍籌。

華為宣布正式推出鴻蒙2.0系統，市場憧憬5G應用會加快，中興通訊(763)飆4.5%；京信通信(2342)炒高8.2%；鐵塔(788)及中國通信服務(552)升約2.7%。