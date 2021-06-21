港股收市｜恒指反彈乏力跌179點 ATMX腳軟

隔晚美股反彈，今日亞太區股市亦普遍造好，日經大升3.1%，A股回勇亦無助港股，全日高開低走。恒生指數早段升90點，見28,579點後便無以為繼，大市收28,309點，跌179點或0.6%，成交額1,413億元。

頭龍科技股腳軟，阿里巴巴(9988)跌1.2%，騰訊控股(700)挫2.9%，美團(3690)瀉3%，小米集團(1810)挫3.2%，ATMX已合共推低大市189點。TMX三股亦名列藍籌跌幅榜首5名。

強硬派的司法部長萊希(Ebrahim Raisi)當選伊朗總統，伊朗核協議談判暫停，國際油價升至每桶75美元，油股造好，中國石油(857)漲5.8%，收3.62元，為表現最好藍籌；中國石化(386)及中海油(883)則分別升3.5%及2.8%。

內地公布人工關節國採方案公告，亦刺激一眾醫療設備股急彈。主要從事骨科醫療器械的愛康醫療(1789)急升30.8%，收15.7元；春立醫療(1858)早段爆升36%後停牌，停牌前報34元。康基醫療(9997)、微創醫療(853)、威高股份(1066)則各揚12.4%、9.1%及11.5%。半新股時代天使(6699)亦漲10.6%，重上400元，收434.8元，成交逾6億元。