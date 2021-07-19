港股收市｜恒指曾失牛熊線 恒大未止瀉

新冠肺炎變種病毒重燃疫情憂慮，美股周一急瀉，拖累恒生指數今日一度低見27,121點，即曾挫368點，失守俗稱牛熊分界線的250天線(27,169點)，收市報27,259點，跌230點或0.8%，再重返牛熊線，兩日跌745點。恒指對上一次失守牛熊線，在本月9日，惟指數亦短線見底，當時在6日內一度由低位反彈逾千三點。

國企股指數報9,846點，挫93點或0.9%；科技股指數連跌四個交易日，今日收報7,337點，走低94點或1.3%，四日累跌4.3%。大市主板成交額1,395億元。

再陷入債務恐慌的中國恒大集團(3333)未止瀉，今再跌10.2%，至7.37元，兩日失近25%市值，成交額19.9億元，為第七大活躍股份；同系的恒大汽車(708)亦大挫11.2%，至14.3元，有大行指恒大的特別息計劃，或涉及分派恒大汽車。至於昨發盈喜的恒大物業(6666)則逆市揚0.1%，至6.74元，恒騰網絡(136)亦反彈1.7%，至4.12元。

北水繼續加入沽貨一族，滬深港股通合共淨流出46.94億元，當中上海佔43.52億元，深圳佔3.42億元。