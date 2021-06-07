港股收市｜港股跌130點 萬洲百億回購股價升7.7%

港股今早高開低走一度重上29,000關，曾挫303點，低見28,615點，其後表現回順，午後大部分時間維持逾百點跌幅，恒生指數收報28,787點，減130點或0.5%，連跌4日。大市全日成交額1,444億元。國企股指數收10,748點，下滑57點或0.5%。恒生科技指數收8,042點，挫52點或0.7%。

萬洲國際(288)擬斥近150億元回購股份，回購價每股7.8元，該股今早復牌，收市升7.7%或0.525元，報7.33元，成交額13.54億元，為表現最好藍籌。吉利汽車(175)插5.2%或1.15元，收報21.1元，成交額27.8億元，藍籌表現最差。

湖南長沙一電器倉庫大火，網絡傳聞指，倉庫為小米集團(1810)囤放「618」促銷貨物。小米公關部總經理王化其後在社交平台澄清，起火的不是其倉庫，小米的貨品有牽連受損，但是有保險。貨品含有部分本地的618備貨，但用戶的訂單不會有影響，銷售物流保障會正常進行。該股全日瀉4%或1.2元，收28.35元，成交額62.86億元。

寰亞獲騰訊入股 全日漲近五成

寰亞傳媒(8075)向騰訊控股(700)配售約8,333.3萬股，佔擴大後股本約2.79%，認購價每股1.2元，較上周五收市價1.35元折讓11%。集資淨額約9,700萬元，作一般營運資金及業務未來發展。寰亞全日急升49.6%或0.67元，收2.02元，成交額約2,799萬元，為升幅最大港股。騰訊挫1.8%或11元，收600.5元，成交額119.38億元，為成交最大港股，但表現跑輸大市。