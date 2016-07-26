港股收市｜港股險守二萬四 地產股失千億市值

傳中央會晤本地地產商，促協力解決本港房屋短缺問題，地產股成今日跌市重災區。本港土地儲備高的地產商跌幅最急，恒基地產(012)收市瀉13.2%，報28.95元；新世界發展(017)大挫12.3%，至30.4元；新鴻基地產(016)報94.5元，走低10.3%，三股成今日表現最差藍籌。倘連同大跌9.3%的長江實業集團(1113)、下挫半成的恒隆地產(101)、走低5.6%的信和置業(083)、分別大跌4.2%及3.8%的九龍倉置業(1997)及太古地產(1972)，8大地產股共失969億元市值。

恒指最多瀉千點 323牛證陣亡

本地地產股陰霾拖垮大市氣氛，加上金融股同時走弱，恒生指數一度低見23,871點，一度插1,049點，失守二萬四，收市報24,099點，跌821點或3.3%；國企股指數報8,638點，失301點或3.4%；恒生科技指數報6,271點，挫180點或2.8%。大市主板成交額則按日稍減，至1,418億元，今明兩日假期無北水。

在重要關口一度失守下，今日強制收回的牛證多達323隻，當中恒指牛證佔125隻。

金融股拖低大市 招行瀉9.4%

金融股成跌市主力，滙豐控股(005)大跌3.1%，至39元；建設銀行(939)失4.1%，至5.42元；友邦保險(1299)瀉4.9%，至83.75元，中國平安保險(2318)失5.8%，至51.35元；招商銀行(3968)則插水9.4%，至57.5元，5股合共拖低大市282點。