港股收市｜科技股領恒指3日彈1359點 阿里4日飆24%

科技股連日大反彈，港股連續3個交易日向上，恒生指數今日最多飆600點，至25,437點，收市仍升487點或2%，報25,325點，3日累漲1,359點；國企股指數收報8,999點，走高223點或2.6%；恒生科技指數大跑贏，報6,403點，揚196點或3.2%，連升3日累計急升9.2%。主板成交額1,629億元。

ATM再領升大市，美團(3690)揚8.4%或21.4元，至277.4元，成交達150億元，3日累彈21.3%；阿里巴巴(9988)漲7.9%或12.3元，至167.8元，連漲4日累飆24%；騰訊控股(700)升2.9%或14.2元，報496元，3日升11.1%。三股今日合共貢獻大市393點或80%升幅，前兩者更為表現最好藍籌。至於最差藍籌為安踏體育(2020)，逆向大跌4.5%或5.9元，至125.5元。

北水淨流入21億

滬深港股通續吸資，兩地合共錄淨買額20.88億元，當中上海港股通佔1.36億元，深圳港股通佔19.52億元。