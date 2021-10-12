港股收市｜ATM回吐 恒指挫362點失二萬五

科技股連日發威後明顯回吐，恒生指數3日累彈千三點後，今日最多挫460點，收市仍挫362點或1.4%，報24,962點，失守二萬五；國企股指數報8,849點，走低150點或1.7%；恒生科技指數報6,199點，挫203點或3.2%，跑輸恒指。主板成交額大縮至1,370億元。

ATMX全線向下走，阿里巴巴(9988)挫3.9%，至161.3元；美團(3690)跌3%，至269元；騰訊控股(700)瀉2.6%，至483.2元；小米集團(1810)失2.5%，至21.1元。四股合共拖低恒指224點或62%跌幅。另外中國平安保險(2318)大跌5.2%，至56.75元，為表現最差藍籌；部分內房反彈，碧桂園(2007)大升3.3%，至7.75元，華潤置地(1109)揚2.7%，至32.15元，為兩大表現最好藍籌。

滬深港股通再錄吸資，今日合共淨買額20.78億元，當中上海佔15.43億元，深圳佔5.35億元。