林鄭：深圳市政府料下月將在港發行離岸人民幣債券 本港金融事業進入風生水起年代

行政長官林鄭月娥表示，深圳市政府將會在下月，成為內地第一個市政府、在本港發行離岸人民幣債券。

同時，她又引述中證監副主席方星海指，中央一定維護香港作為國際金融中心的地位。林鄭表示，中央的立場一直都是非常重視香港的國際金融中心地位，亦會致力維護，未來會有很多措施出台。

林鄭：本港金融事業進入風生水起年代

她認為香港亦要自強進取，採取更多有利的政策。而本港金融事業目前進入風生水起的年代，大家要裝備好自身，迎接國家對香港作為國際金融中心定位的重大舉措。

8月24日，深圳市財政局網站公告，為貫徹落實黨中央、國務院關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區的決策部署，2021年深圳將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，規模不超過50億元，根據公告內容，募集資金或重點投向發展綠色經濟。