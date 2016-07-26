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理財通挖內地資金出路 港2百產品就緒 搶480億商機
1 小時前
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跨境理財通陳茂波金管局南向通大灣區渣打銀行中銀香港滙豐銀行花旗銀行恒生銀行劉應彬匯款專戶投資專戶李舜兒香港投資基金公會
理財通挖內地資金出路 港2百產品就緒 搶480億商機

互│通│專│題

環球資金氾濫多年，內地亦不例外，近幾年「內地資金缺乏出路」幾乎為市場共識，加上中國恒大集團(3333)債務危機帶來的信心崩潰，以及港人須親自北上開戶的限制，連財政司長陳茂波也相信，最快在下月落地的「跨境理財通」南向需求較北向大。金融管理局估計，目前有約200隻理財產品符合南向通資格，有會計及基金界預測，措施初期有約5至6間銀行率先放行，假設只有1%大灣區居民參與，足以為港帶來400億元人民幣(約481億港元)資金流入，商機龐大。

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港人投資跨境理財通流程

跨境理財通細則一公布，銀行界反應積極，渣打銀行、中銀香港(2388)、滙豐銀行、花旗銀行及恒生銀行(011)均表明已部署逾百產品應市，當中恒生更提供超過140種理財產品。金管局副總裁劉應彬早前表示，目前超過20間本地銀行表示有興趣開展理財通業務。另外由於每人只可持有一個「匯款專戶」及「投資專戶」，銀行能否搶到「頭啖湯」是關鍵，安永金融服務香港中資金融業務主管合夥人李舜兒則預料，首批僅5至6間銀行獲准推出服務。

財富管理市場或擴大

大灣區目前人口高達7,000萬，約為香港的10倍，香港投資基金公會就估計，即使保守估計只有1%大灣區居民以跨境理財通投資香港產品，每人投資5萬元人民幣，也意味有400億元人民幣流入，而隨計劃優化，流入資金將穩步上升。該會早前向千名大灣區居民進行調查，有95%表示對理財通有興趣。

中銀亦曾以1,500億元人民幣額度推算，理財通料每年為中港兩地市場帶來7億美元(約54.6億港元)收益。

未來3年料創造千計職位

在龐大商機下亦創造以千計的職位。滙豐指計劃在亞洲增聘千名理財相關職位，在港亦招聘300至400人；花旗擬在2025年前在香港增聘千名專業財管人員；東亞銀行(023)亦在未來3年在大灣區招聘300名銷售人員。

理財通挖內地資金出路  港2百產品就緒搶480億商機

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/理財通挖內地資金出路-港2百產品就緒-搶480億商機-285495
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