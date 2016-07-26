理財通挖內地資金出路  港2百產品就緒搶480億商機

理財通挖內地資金出路 港2百產品就緒 搶480億商機

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環球資金氾濫多年，內地亦不例外，近幾年「內地資金缺乏出路」幾乎為市場共識，加上中國恒大集團(3333)債務危機帶來的信心崩潰，以及港人須親自北上開戶的限制，連財政司長陳茂波也相信，最快在下月落地的「跨境理財通」南向需求較北向大。金融管理局估計，目前有約200隻理財產品符合南向通資格，有會計及基金界預測，措施初期有約5至6間銀行率先放行，假設只有1%大灣區居民參與，足以為港帶來400億元人民幣(約481億港元)資金流入，商機龐大。

跨境理財通細則一公布，銀行界反應積極，渣打銀行、中銀香港(2388)、滙豐銀行、花旗銀行及恒生銀行(011)均表明已部署逾百產品應市，當中恒生更提供超過140種理財產品。金管局副總裁劉應彬早前表示，目前超過20間本地銀行表示有興趣開展理財通業務。另外由於每人只可持有一個「匯款專戶」及「投資專戶」，銀行能否搶到「頭啖湯」是關鍵，安永金融服務香港中資金融業務主管合夥人李舜兒則預料，首批僅5至6間銀行獲准推出服務。

財富管理市場或擴大

大灣區目前人口高達7,000萬，約為香港的10倍，香港投資基金公會就估計，即使保守估計只有1%大灣區居民以跨境理財通投資香港產品，每人投資5萬元人民幣，也意味有400億元人民幣流入，而隨計劃優化，流入資金將穩步上升。該會早前向千名大灣區居民進行調查，有95%表示對理財通有興趣。

中銀亦曾以1,500億元人民幣額度推算，理財通料每年為中港兩地市場帶來7億美元(約54.6億港元)收益。

未來3年料創造千計職位

在龐大商機下亦創造以千計的職位。滙豐指計劃在亞洲增聘千名理財相關職位，在港亦招聘300至400人；花旗擬在2025年前在香港增聘千名專業財管人員；東亞銀行(023)亦在未來3年在大灣區招聘300名銷售人員。

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