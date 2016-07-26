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發債停頓 內房出招撲水自救 恒大掟恒騰 急套11億
1 小時前
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發債停頓 內房出招撲水自救 恒大掟恒騰 急套11億
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恒大連續3個交易日沽售恒騰。(資料圖片)

危│機│未│消

中國恒大集團(3333)引爆的內房債務危機愈演愈牽連更多同業，令內房債價大瀉之餘，還債及發債能力亦成疑。多家內房轉而向子公司打主意撲水自救，如恒大連續3個交易日沽出恒騰網絡(136)，共套現11億元；萬科企業(2202)擬分拆、融創中國(1918)則向子公司融創服務(1516)出售資產套現。市場同時傳出，世茂集團(813)大股東亦抵押香港資產套現，不過大行認為世茂前景持續惡化，呼籲投資者「減持」。

據聯交所股權披露，恒大昨在場內沽出2億股恒騰股份，每股平均價為2.0365元，套現約4.07億元，持股量由22.98%，降至20.82%。恒大於上周四及上周五分別減持1.5億股及1.8億股，套現3.44億元及3.73億元。恒騰昨收市報2.05元，升1%，惟上周四及五股價急挫，至今則累瀉近23%，目前恒大仍持有19.22億股恒騰，市值逾39億元。

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融創向子公司出售資產

另外，繼萬科上周五宣布分拆物業管理業務萬物雲來港上市後，融創服務昨亦公布，以18億元人民幣向母企融創收購融創文旅管理公司，變相是向融創泵水。融創服務指收購有助物業管理與商業管理業務的協同發展，從而提升集團的市場地位。

世茂大股東押中環中心 大行叫沽

至於上周五債券價格大瀉的世茂，傳出大股東許榮茂家族將旗下中環中心3層物業抵押予銀行，獲取14.05億元貸款。集團上周向投資者解畫時表示，有意回購美元債及股份，並考慮出售部分滬港的優質資產。

不過滙豐研究發報告指，雖然世茂已澄清與陸家嘴信托商討延期償付的消息，表明將回購股份及債券，但仍擔心其增長前景，在下調銷售目標及持續降價下，認為集團利潤率正受挑戰，預期2023年盈利增長或接近零，因而大手將目標價由22.9元，下調62%，至8.6元，評級由「買入」大降至「減持」。世茂昨跌0.2%，至9.66元，本月累挫21%，今年則瀉近61%，而滙豐目標價仍有近11%潛在下跌空間。

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恒指反彈1日後，連挫兩日。(中新社)

港股兩日挫462點 藥股急瀉

美股持續創新高之際，港股則未擺脫弱勢。恒生指數反彈1日後，再連續兩日走低，昨收報24,763點，走低106點或0.4%，兩日累挫462點；恒生科技指數報6,193點，挫82點或1.3%。主板成交額1,219億元。

市場憧憬輝瑞口服藥有助控制新冠肺炎疫情，引發濠賭、旅遊及航空股等衝高，金沙中國(1928)及銀河娛樂(027)分別揚7.7%及5%，成表現最好藍籌；中國航空(753)爆升7.9%，南方航空(1055)亦揚6.7%，國泰航空(293)走高4.7%。另外復星旅遊文化(1992)飆升15.8%。

相反，疫苗股走低，藥明生物(2269)急瀉8.6%，為表現最差藍籌，其他次線藥股跌勢更急，騰盛博藥(2137)插水29.1%，再鼎醫藥(9688)及康希諾生物(6185)則齊齊急跌逾17%，三葉草生物(2197)亦重挫29%。

發債停頓 內房出招撲水自救 恒大掟恒騰 急套11億

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/發債停頓-內房出招撲水自救-恒大掟恒騰-急套11億-292164
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