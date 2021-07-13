盈喜潮｜車股again！11股報捷 長汽預告多賺2倍

長城汽車(2333)業績快報指，今年上半年純利34.98億元人民幣(約42.6億港元)，按年漲逾2倍，營業額升73%，至621億元人民幣，營業利潤揚2.1倍，至36.4億元人民幣。因整車銷量及毛利增加。

另外，新創建(659)指，上半年純利將不少於10億元，按年飆升近3倍，經營溢利料不少於50億元，揚42%。因旗下富通保險帶來應佔經營溢利貢獻強勁增

長；及策略性投資業務的應佔經營溢利錄得強勁復甦等帶動。

信達國際(111)指，今年上半年稅後溢利料增長約80%，以去年同期為2654萬元計，即期內賺約4777萬元。因旗下從事基金管理的聯營公司盈利貢獻增加等帶動。

至於梧桐國際(613)及勇利投資(1145)指中期將轉虧為盈。其餘盈喜股還有天平道合(8403)、金隅集團(2009)、億勝生物科技(1061)、深圳高速公路(548)、中遠海能(1138)及萬國國際礦業(3939)。