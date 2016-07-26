相隔半年 迅速轉技術牛 六成科指股反彈逾兩成

跑│贏│恒│指

內地貿易數據報捷，成港股延續升市藉口，恒生指數再升190點或0.7%，至26,353點逾3周高。科技股反彈未完，恒生科技指數跑贏升109點或1.6%，至6,887點的一個月高，昨日高位6,933點，相較上月低位5,769點，更已一度反彈20.2%，意味已出現技術性牛市。科指在今年3月出現高位瀉兩成的技術熊市，及後一直下瀉至上月才見底，並急速反彈，由熊轉牛只相隔半年。本報統計30隻科指成分股，多達23隻或77%一度由低位反彈最少兩成，以昨日收市價計，仍有19隻或63%有逾兩成進帳，當中以微盟集團(2013)及快手(1024)彈力最強。

30隻科指股中，快手跑最快，昨高見102.7元，較低位64.5元漲近六成，收市報101.9元，為約一個月來首次重返「紅底股」；微盟昨亦一度較低位升59%。其他走勢凌厲的科指股如嗶哩嗶哩(9626)、京東集團(9618)、萬國數據(9698)、汽車之家(2518)、百度集團(9888)及騰訊控股(700)等，昨一度創近月高位，並均已由低位彈逾兩成。

至於走勢落後者，有瑞聲科技(2018)、ASM太平洋(522)及小米集團(1810)等，昨收市價較近日低位均升不足一成，阿里巴巴(9988)亦僅有12.4%反彈。

另外北水連續兩日掃貨，滬深港股通昨合共錄淨買額40.67億元，當中亦以科技股為目標，美團吸資9.9億元最多，騰訊錄近8.7億元淨買額，快手亦有4.5億元資金淨買。



科指逼阻力 淡友守50天線

相較科指，恒指昨高見26,458點，較上月低位24,581點只揚7.6%，已逼近50天移動平均線(昨處26,621點)。至於科指更已升近技術阻力位，昨距50天線(昨處6,936點)只有49點差距，科指對上一次企上50天線之上為今年7月，當時指數在相關水平爭持約一個月。而倘以科指6月下旬高位與上月底位計出的黃金比率，科指反彈0.5倍的水平在7,049點，與50天線相近，估計會被市場視為阻力位。而按輪證發行商數據，7,000點收回水平為科指熊證的街貨重倉區，涉約1,188萬份；科指牛證街貨收回重倉區則在6,200點水平。

高盛叫沽恒大 削目標八成

內房股昨逆向走低。高盛昨發報告將中國恒大集團(3333)的目標價由15.6元，大削八成至3元，主要憂慮內地房產市場挑戰大，集團今年餘下時間物業銷售或錄14%下跌，明年亦會降5%，須提供買家更多優惠，加上持續出售資產的行動，因而大劈明年每股資產淨值預測及目標價，評級亦由「持有」降至「沽售」。恒大昨開市後持續向下翻滾，收市大瀉7.8%，至3.57元，再創近4年半低，連跌6日累挫18.7%，今年則大瀉76%。

恒大系再集體嘔吐，恒大物業(6666)勁跌近8%，恒大汽車(708)插水11.2%，均較恒大更重傷，恒騰網絡(136)則走低5.6%。其他內房股亦普遍走弱，碧桂園(2007)失4.1%，龍湖集團(960)挫2.5%，恒盛地產(845)更暴跌8.3%，合景泰富(1813)亦失4.5%。

內地上月貿易數據勝預期

內地貿易數據勝預期，海關總署公布8月以美元計價出口按年增25.6%，市場預計為17.3%；進口按年亦大升33.1%，同樣快過7月的28.1%。進口及出口按月均升逾4%。貿易順差為583.4億美元，預期520.3億美元，前值565.9億美元。



香港科技探索交易額破頂

香港科技探索(1137，前稱香港電視)公布8月總商品交易額錄新高，達6.33億元，按年大增18.1%，按月升11.8%；平均每日訂單量4.27萬張，按年多29.8%；共有54.9萬名獨立客戶購物，按年多四成，3個數字均為紀錄新高。

該集團表示，6.33億元訂單總商品交易額當中，約12.4%是由「350元購買500元電子禮券計劃」下購買的HKTVmall電子禮券結算，計劃共售出面值超過2.88億元電子禮券，而截至上月底止，售出電子禮券中有67.9%已用於HKTVmall網上平台購物，相信計劃已加速並鞏固消費者從線下到線上的轉換過程，並擬繼續投入更多推廣及宣傳投資，以加快HKTVmall的網上滲透率。

香港科技探索昨收報11.04元，升2.8%，成交額3.6億元，累計本月揚5.5%，今年計則跌3.3%。