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股東執位｜鄭家純增持永升 掌控有線
1 小時前
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股東執位｜鄭家純增持永升 掌控有線
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鄭家純及其家族將合共持有86%永升股權，進一步鞏固大股東地位。(資料圖片)

聯交所股權披露資料顯示，新世界發展(017)主席鄭家純私人持有的Celestial Pioneer，於上周四(9月30日)與少數股東簽訂兩項協議，收購有線寬頻(1097)大股東永升亞洲共40.5%股權，連同此前本身的31.5%持股，鄭家純將持有永升72%。

永升亞洲於2017年9月正式入主有線寬頻，現時持有約43.2%股權或30.8億股。

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鄭家純於上周四與少數股東簽訂兩項協議，收購有線寬頻大股東永升亞洲40.5%股權。(資料圖片)

鄭家純及其家族持86%永升股權

除鄭家純外，連同周大福企業亦持有14%永升，故鄭氏及其家族將合共持有86%永升股權，進一步鞏固大股東地位，富力地產(2777)董事長李思廉及弘毅投資創辦人趙令歡則分別持有16%及14%，至於邱達昌則持有24.5%。今次鄭家純增持的40.5%，剛好是李思廉及邱達昌合共的持股，估計是二人轉讓股份予鄭家純。

有線寬頻停牌前報0.068元，市值約4.85億元。

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市傳新世界鄭家純將接手邱達昌有線寬頻手上持股　總值或逾5千萬元

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/股東執位｜鄭家純增持永升-掌控有線-287799
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