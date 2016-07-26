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股東沽貨 帳面料蝕逾八成 恒大放榜前 甘比套現
1 小時前
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股東沽貨 帳面料蝕逾八成 恒大放榜前 甘比套現
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陳凱韻指，她與劉鑾雄會因應市況定期調整投資策略。(資料圖片)

股│價│添│壓

受債務問題困擾的恒大系已陸續公布中期業績，惟中國恒大集團(3333)股東、華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)及大股東劉鑾雄於上周四(8月26日)、業績公布前夕率先沽出631.2萬股恒大，每股平均價4.4774元，涉資2,826萬元，會否再為恒大股價添壓力，拭目以待。翻查資料，甘比上次增持恒大在2018年8月，當時以每股均價28.8088元買入960萬股，意味今次套現價較當時已帳面蝕84%。

聯交所股權披露顯示，陳凱韻(甘比)沽出該批恒大股份後，其持股量由約11.93億股，減至約11.87億股，股權由9.01%，降至8.96%。以恒大昨日收市價4.36元，市值約51.7億元。然而，恒大爆出債務危機以來，股價持續向下，今年已累瀉七成，市值累計蒸發約1,400億元。華置自2017年7月中首次披露持有恒大5%後，其後亦多次增持股份，昨日甘比則首度披露減持相關投資。


陳凱韻：定期調整投資
陳凱韻回應時指，華置、劉鑾雄及她本人持續投資不同板塊股票及債券，並會定期及因應市況轉變調整投資策略。秉持的投資原則是保持充足現金流，以及在能夠承受風險情況下才會進行投資。她說，是次調整手上恒大股份，只是眾多投資活動之一，並按監管條例公開披露。她強調，她本人、華置及劉鑾雄的現金流均未有受到恒大投資影響，所持有的整體投資組合十分穩健，因此並無套現壓力。甘比又指，據媒體報道，國家已表示恒大並非資不抵債，只要恒大成功出售資產，相信解決流動性問題指日可待，她作為恒大股東，將續支持其發展，並探索各種可能互利共贏機會。

華置早前公布中期業績時披露，恒大股價期內跌32.1%，錄未變現虧損41.11億元，截至6月底止持有恒大市值87.03億元或8.6億股，佔資產總額26.6%，及持有7隻恒大債券共錄未變現虧損1.03億元，利息收入3,960萬元。

恒大昨公布上半年純利143.83億元(人民幣，下同)(約173.2億港元)，按年飆1.2倍，惟收益倒退16.5%，至2,226.9億元，但其他收益漲18倍，至229億元，融資成本淨額減62%，至40.82億元，推動純利上升，維持不派中期息。

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許家印掌舵的恒大，上半年純利倍升。(資料圖片)

恒大擬積極賣產減債
其他收益大增，主要涉及出售恒騰網絡(136)8%股權錄34.9億元收益，及出售29.9%嘉凱城股權、錄14.81億元收益等。集團並指，並將續積極接觸潛在投資者，商討出售恒大汽車(708)及恒大物業(6666)部分股份，同時將採取六大措施以減輕目前所面臨的流動性問題，包括調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產(包括但不限於投資物業、酒店及其他物業)及引入投資者增加股本。截至6月底止，恒大借款額5,718億元，較去年底已大縮20.2%，當中23.7%以美元及港元計值，而42%或2,400億元，需在1年內還款。


恒大物業純利飆七成
另外，恒大物業半年純利19.35億元(約23.3億港元)，按年升68.6%，收入78.73億元，多68.3%，毛利29.39億元，升68.7%，每股盈利0.18元，維持不派息。期內物業管理服務收入約47.57億元，漲68.4%，佔總收入約60.4%；社區增值服務收入11.39億元，升83.1%；非業主增值服務收入19.78億元，揚60.6%。該股昨收報5.84港元，無升跌。


網易次季股息0.048美元
其他業績方面，網易(9999)指，截至今年6月底止第二季純利35.4億元(約43.2億港元)，按年減21.9%，按季少兩成，非公認會計準則利潤42億元。第二季股息每股0.048美元。上半年賺79.8億元，跌1.3%，營業額410.4億元，多16.4%。

集團第二季收入205.2億元，按年升12.8%，毛利111.8億元，揚14.2%，銷售及市場費用漲近三成，至30.1億元，研發費用34.1億元，升41%。網易指，上季在線遊戲服務淨收入145.2億元，升5%，毛利率66.1%，多2.3個百分點。新遊戲《哈利波特：魔法覺醒》將於9月9日推出，該遊戲由網易和華納兄弟聯合開發，以Portkey Games品牌推出。將推出包括《超激鬥夢境》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《暗黑破壞神：不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等。 受累中央加強監管網遊，網易昨逆市瀉2.1%。

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小鵬汽車上半年虧損19.8億元人民幣。(資料圖片)

小鵬汽車虧損輕微收窄
小鵬汽車(9868)半年虧損輕微收窄至19.8億元(約24.1億港元)，去年同期蝕20.77億元，非公認會計準則虧損17.9億元，不派中期息。期內營業額67.1億元，飆5.7倍，其中汽車銷售涉63.9億元，漲6倍。毛利7.78億元，去年同期蝕3,611萬元，毛利率為11.6%，由於研發開支，以及銷售、一般及行政開支大增，令經營開支總額達31.5億元，揚1.2倍。

期內汽車交付量為30,738輛，按年升459%，已超過去年全年的交付量，其中7月智能電動汽車總交付量達8,040輛，增長228%。該股預期第三季汽車交付量將介乎21,500至22,500輛，按年增長約150.6%至162.3%；收入將介乎48億元至50億元，按年升約141.2%至151.3%。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/股東沽貨-帳面料蝕逾八成-恒大放榜前-甘比套現-282812
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