股東沽貨 帳面料蝕逾八成 恒大放榜前 甘比套現

股│價│添│壓

受債務問題困擾的恒大系已陸續公布中期業績,惟中國恒大集團(3333)股東、華人置業(127)行政總裁陳凱韻(甘比)及大股東劉鑾雄於上周四(8月26日)、業績公布前夕率先沽出631.2萬股恒大,每股平均價4.4774元,涉資2,826萬元,會否再為恒大股價添壓力,拭目以待。翻查資料,甘比上次增持恒大在2018年8月,當時以每股均價28.8088元買入960萬股,意味今次套現價較當時已帳面蝕84%。

聯交所股權披露顯示,陳凱韻(甘比)沽出該批恒大股份後,其持股量由約11.93億股,減至約11.87億股,股權由9.01%,降至8.96%。以恒大昨日收市價4.36元,市值約51.7億元。然而,恒大爆出債務危機以來,股價持續向下,今年已累瀉七成,市值累計蒸發約1,400億元。華置自2017年7月中首次披露持有恒大5%後,其後亦多次增持股份,昨日甘比則首度披露減持相關投資。



陳凱韻:定期調整投資

陳凱韻回應時指,華置、劉鑾雄及她本人持續投資不同板塊股票及債券,並會定期及因應市況轉變調整投資策略。秉持的投資原則是保持充足現金流,以及在能夠承受風險情況下才會進行投資。她說,是次調整手上恒大股份,只是眾多投資活動之一,並按監管條例公開披露。她強調,她本人、華置及劉鑾雄的現金流均未有受到恒大投資影響,所持有的整體投資組合十分穩健,因此並無套現壓力。甘比又指,據媒體報道,國家已表示恒大並非資不抵債,只要恒大成功出售資產,相信解決流動性問題指日可待,她作為恒大股東,將續支持其發展,並探索各種可能互利共贏機會。

華置早前公布中期業績時披露,恒大股價期內跌32.1%,錄未變現虧損41.11億元,截至6月底止持有恒大市值87.03億元或8.6億股,佔資產總額26.6%,及持有7隻恒大債券共錄未變現虧損1.03億元,利息收入3,960萬元。

恒大昨公布上半年純利143.83億元(人民幣,下同)(約173.2億港元),按年飆1.2倍,惟收益倒退16.5%,至2,226.9億元,但其他收益漲18倍,至229億元,融資成本淨額減62%,至40.82億元,推動純利上升,維持不派中期息。

恒大擬積極賣產減債

其他收益大增,主要涉及出售恒騰網絡(136)8%股權錄34.9億元收益,及出售29.9%嘉凱城股權、錄14.81億元收益等。集團並指,並將續積極接觸潛在投資者,商討出售恒大汽車(708)及恒大物業(6666)部分股份,同時將採取六大措施以減輕目前所面臨的流動性問題,包括調整項目開發時間表、嚴格控制成本、大力促進銷售及回款、爭取借款續貸和展期、出售股權和資產(包括但不限於投資物業、酒店及其他物業)及引入投資者增加股本。截至6月底止,恒大借款額5,718億元,較去年底已大縮20.2%,當中23.7%以美元及港元計值,而42%或2,400億元,需在1年內還款。



恒大物業純利飆七成

另外,恒大物業半年純利19.35億元(約23.3億港元),按年升68.6%,收入78.73億元,多68.3%,毛利29.39億元,升68.7%,每股盈利0.18元,維持不派息。期內物業管理服務收入約47.57億元,漲68.4%,佔總收入約60.4%;社區增值服務收入11.39億元,升83.1%;非業主增值服務收入19.78億元,揚60.6%。該股昨收報5.84港元,無升跌。



網易次季股息0.048美元

其他業績方面,網易(9999)指,截至今年6月底止第二季純利35.4億元(約43.2億港元),按年減21.9%,按季少兩成,非公認會計準則利潤42億元。第二季股息每股0.048美元。上半年賺79.8億元,跌1.3%,營業額410.4億元,多16.4%。

集團第二季收入205.2億元,按年升12.8%,毛利111.8億元,揚14.2%,銷售及市場費用漲近三成,至30.1億元,研發費用34.1億元,升41%。網易指,上季在線遊戲服務淨收入145.2億元,升5%,毛利率66.1%,多2.3個百分點。新遊戲《哈利波特:魔法覺醒》將於9月9日推出,該遊戲由網易和華納兄弟聯合開發,以Portkey Games品牌推出。將推出包括《超激鬥夢境》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《暗黑破壞神:不朽》和《倩女幽魂隱世錄》等。 受累中央加強監管網遊,網易昨逆市瀉2.1%。

小鵬汽車虧損輕微收窄

小鵬汽車(9868)半年虧損輕微收窄至19.8億元(約24.1億港元),去年同期蝕20.77億元,非公認會計準則虧損17.9億元,不派中期息。期內營業額67.1億元,飆5.7倍,其中汽車銷售涉63.9億元,漲6倍。毛利7.78億元,去年同期蝕3,611萬元,毛利率為11.6%,由於研發開支,以及銷售、一般及行政開支大增,令經營開支總額達31.5億元,揚1.2倍。

期內汽車交付量為30,738輛,按年升459%,已超過去年全年的交付量,其中7月智能電動汽車總交付量達8,040輛,增長228%。該股預期第三季汽車交付量將介乎21,500至22,500輛,按年增長約150.6%至162.3%;收入將介乎48億元至50億元,按年升約141.2%至151.3%。