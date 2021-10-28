蘋果上季營收增近3成創新高 惟iPhone銷售五年來首次遜預期

蘋果公司（美：AAPL）收市後公布業績。其營運收入按年增長29%，創新高至833.6億美元，但遜於市場預期的848.5億美元，是自2017年5月以來，首次未能勝預期。不過，其純利則達205.51億美元，增長62.2%，每股盈利1.24美元，符預期。

值得注意的是，蘋果iPhone銷售是五年來，首次低於市場預期。期內，iPhone收入按年增47%至388.7億美元，仍低過預期的415.1億美元。而Mac機收入按年增1.6%至91.8億美元，略低過預期的92.3億美元。但iPad收入按年增21.4%至82.5億美元，好過預期72.3億美元。

蘋果CEO指供應鏈問題較預期嚴重

行政總裁庫克（Tim Cook）解釋指，蘋果供應鏈問題大於預期，供應限制是由於缺乏芯片及東南亞疫情，應鏈樽頸問題持續時間較估計長。故此，對旗下iPhone、iPad和Mac的銷售業務構成負面影響，並造成約60億美元損失。

他又指，雖然蘋果位於東南亞廠房的產量，在 10 月底前已大幅改善，但芯片荒仍未結束，蘋果「大多數產品」仍受影響。蘋果收市升2.5%，但業績公布後的延長時段股價則急挫5%。