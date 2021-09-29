譚仔上市｜譚仔暗盤曾瀉一成 每手最多蝕450元

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際(2217)明日掛牌，暗盤齊破底，收市挫逾半成。

根據輝立交易平台顯示，譚仔暗盤平開報3.33元欠承接，最低瀉11.7%，見2.94元，收報3.12元，下滑6.3%或0.21元，一手帳面料蝕210元。另外，據耀才暗盤交易場顯示，譚仔開市最高曾報3.8元，較定價3.33元升12.4%或0.47元，最低更跌破3元水平，低見2.88元，重挫13.5%或0.45元，每手1,000股帳面料蝕450元，收報3.15元，仍跌5.4%或0.18元，一手恐虧損180元。

抽15手可穩獲一手

該股公開發售部分獲超額認購約28.5倍，或涉逾7.8萬人捧場，國際配售超購約2.8倍，集資淨額約10.4億元。一手中籤率7.14%，抽15手或1.5萬股可穩獲一手，以下限3.3元定價。頭槌飛涉1,675萬股，涉資逾7,000萬元。

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