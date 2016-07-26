譚仔國際上市｜三哥 VS 譚仔業務 抽定唔抽專家分析

譚仔國際早前已通過上市聆訊，據悉集資規模約1億美元（約7.8億港元），獨家保薦人為國泰君安。根據市場消息指，譚仔國際最快下周展開招股。雖然現時未有招股實際詳情，但已惹來不少網民熱議，到底抽不抽相關新股。

譚仔國際背景｜丸龜製麵先後收購譚仔/三哥

「譚仔雲南米線」創立於1996年，但其後家族因經營理念出現分歧，於2008年決定拆夥，變成目前的「譚仔雲南米線」(下稱「譚仔」)以及「譚仔三哥米線」(下稱「三哥」)。後來，日本「丸龜製麵」的母企東利多控股（Toridoll）於2017年，分別以作價10億元和11.1億元，先後收購「譚仔」及「三哥」，重組成「譚仔國際」。

譚仔VS三哥分別｜譚仔攻闔家氛圍三哥賣年輕活力

兩個品牌在招牌及店舖裝潢都大有不同，「譚仔」以綠色為主，而「三哥」則以紅色為主，兩者均具獨家款式美食。根據招股書的說法，「譚仔」的湯底通常口味較清淡、鮮美，有一種溫暖的闔家氛圍；「三哥」的湯底口味通常較濃厚，特色是蓬勃年輕、活力四射。

譚仔業績概況｜三哥品牌收入反勝譚仔

據「譚仔國際」更新後招股書顯示，截至2021年3月底止年度，「譚仔」年度溢利2.88億元，按年增50.8%。收益17.95億元，按年增6.1%。其中「三哥」品牌收入較「譚仔」多，分別為9.04億元及8.9億元，收入近三年來首次反超前。另外，外賣自取及到戶收入大增9成，至8.9億元，堂食的收入則下跌。每間餐廳每日平均收入3.7萬元，日均顧客640人，平均消費58.4元。全年顧客3073.4萬人次。

截至2020年12月底止9個月，餐廳層面經營成本（包括員工成本、租賃物業支等）近7億元，按年增加5%，經營利潤率為19.3%，按年下跌3.3個百分點。期內，合共賣出2,237萬碗米線，以9個月274日計，即平均每日賣8.16萬碗。

譚仔業務分析｜譚仔無處不在去年佔有率達64.6%

據初步招股書顯示，「譚仔國際」現時合共經營156間餐廳，包括本港有76間「譚仔」、74間「三哥」；深圳有3間「譚仔」；新加坡有3間「三哥」。以餐廳數目計，2019年為香港亞洲粉麵專門店的第1位，市場佔有率達58.5%。2020年市佔率更升至64.6%，繼續踞於榜首。而未來，譚仔國際計劃繼續在現有市場如香港、中國內地及新加坡擴充餐廳網絡，並逐步拓展至國際市場，包括日本及澳洲。

譚仔業務分析｜譚仔1至2個月收支平衡 三哥則1至3個月

在開設新分店，需要投入成本裝修。「譚仔國際」指出，截至2020年3月31日止年度及截至2020年12月31日止九個月，在香港開設新餐廳的平均初始成本（不包括尚未確認的發票金額和其後的工程修改令）分別約為280萬元和310萬元。

於2020年12月底止，「譚仔」香港新店一般收支平衡期只需1至2個月，投資回本期須6至19個月；「三哥」新店收支平衡則需1至3個月，最快可以4個月投資回本，一般投資回本期為4至12個月。

譚仔上市前景｜黃國英：抽不抽應考慮發展潛力

「譚仔國際」上市通過上市聆訊後，不少股民即時熱議「抽定唔抽」。豐盛金融資產管理董事黃國英指，在抽新股上，譚仔國際仍未有太多資料，難以判斷估值。不過，他認為，抽與不抽應要考慮其市場發展潛力。

黃國英指，在香港市場上，其品牌發展成熟，在疫情嚴峻期間，其外賣收入仍可補償無法堂食所造成的損失，由此可見，其顧客忠誠度頗高。不過，他提醒，在抽新股前，投資者應要留意定價會否過於進取。同時，亦要考慮譚仔國際在海外市場發展上，會否「水土不服」，令股價上升動力有限。

譚仔上市前景｜連登燈神「媽咪麵」留6字預言

在連登討論區亦有網民以「譚仔終於上市，麵咪媽點睇」為題，發文以請教燈神「媽咪麵」意見。帖文發出約10分鐘後，媽咪麵已立即現身，留下「onX，等睇X冧」的6字預言。不過，根據「媽咪麵」過往的神預測往續，網民都紛紛表示對「譚仔國際」前景信心大增，並認為應確認要入飛抽新股及Stong Hold。

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