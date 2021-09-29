譚仔國際上市｜譚仔（2217）超購逾28倍 一手中籤率7.14％ 即睇分配結果！

譚仔國際（2217）今日公布招股結果，最終以每股3.33元定價，為招股價範圍3.33至4.17元的下限，集資淨額10.4億元，一手中籤率7.14%，即抽15手（15000股）始可穩獲一手。其將會在明日（7日）正式掛牌。【即睇招股結果】

譚仔在國際發售部分超額認購2.89倍；而在香港公開發售部分，錄得超過7.8萬人認購，合共認購9.909億股，超額認購28.58倍。由於公開超額認購達15倍或以上但少於50倍，經重新分配後，香港發售股份總數將增至1億股，佔全球發售的30%。

逾半集資所得資金用於擴大餐廳網絡

公司指會將集資所得資金中，約有57.4%用於擴大香港、內地、新加坡、日本及澳洲餐廳網絡；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約9.4%用於擴充本港中央廚房，並於內地﹑、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

相關新聞：