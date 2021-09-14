譚仔國際過關 最快下周登場

新股市場趨熱鬧，營運「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際，據報已通過上市聆訊，之前傳集資約7.8億元，最快下周招股。



擬闖澳洲日本市場

據譚仔國際已更新的初步招股文件披露，集資用於擴大餐廳網絡、翻新餐廳及提升經營設講、用於國際品牌建設及拓展新市場的推廣等。集團又指，計劃進軍澳洲及日本市場。明年至2024年3月底共開160間，現時店舖數目為156間，當中譚仔餐廳及三哥餐廳分佔79間及77間，香港共有150間。

截至今年3月底全年純利2.8億元，按年增50.7%，營業額17.9億元，升6%，主要由於外賣自取及到戶服務收益飆升91.4%，至8.9億元帶動，堂食收益則減26.3%，至9.04億元。至於三哥收入9.04億元，升8.4%，譚仔則升3.9%，至8.9億元。



瑞房分拆瑞房新天地

另外，瑞安房地產(272)亦落實計劃分拆商業物業及配套業務瑞安新天地在港上市，據報集資約5億美元(約39億港元)，成功上市後擬向股東派發特別股息，瑞安昨收報1.35元，挫近半成或0.07元，成交約6,816萬元。

據瑞安新天地初步招股文件指，集資將用於清償瑞房股東貸款及一般企業用途等。今年上半年轉虧為盈，賺4億元人民幣，營業額13.7億元人民幣，升23.8%，投資物業公平值轉為收益2,000萬元，去年同期減值13.1億元人民幣。截至今年6月底商業物業組合建築面積約200萬方米，其中57%在上海，估值約531億元人民幣。