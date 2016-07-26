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逾億資產凍結 股債齊瀉 恒大系失744億市值
2 小時前
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逾億資產凍結 股債齊瀉 恒大系失744億市值
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恒大主席許家印本月初曾傳出，遭中央要求盡快解決債務困境。(資料圖片)

債│務│危│機

中國恒大集團(3333)掀起新一波債務恐慌！外電昨引述江蘇無錫市中級人民法院的裁決書，指恒大遭廣發銀行申請凍結約1.6億元存款獲批。恒大及後指廣發銀行濫用訴訟並會反擊。不過事件在股債市場旋即掀起大波浪，恒大全日爆瀉16%，市值失211億元，連同旗下恒大汽車(708)、恒大物業(6666)及恒騰網絡(136)跌幅介乎一至兩成，市值合共蒸發744億元。
 

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報道指，恒大旗下恒譽置業及恒大地產，遭廣發銀行申請凍結約1.32億元人民幣(約1.6億港元)銀行存款，或查封、扣押其他等值財物，法院裁定合規凍結。據指廣發行是以不立即申請保全將使其合法權益受「難以彌補的損害」，向法院申請訴訟前財產保全符合法律規定。恒大及後發聲明指，旗下宜興市恒譽置業與廣發行宜興支行的貸款到期日為明年3月27日，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法起訴。

恒大系昨狂瀉，下周二將舉行董事會討論派特別息的恒大，昨低見8.12元，一度大跌17.1%，收市挫16.2%，報8.21元，成交額約9.8億元；恒大汽車大瀉19.1%，市值失371億元；恒騰網絡失11.8%，市值減近50億元；恒大物業則挫13.4%，失112億元市值。另外恒大美元債亦大挫，2022年到期的9.5厘債曾大跌2.6美分，至81.8美分；2025年到期的8.75厘債券亦一度挫2.8美分，至62.1美分。


傳明年分拆恒大冰泉來港
恒大債務問題近年備受關注，本月初更傳出中央要求主席許家印盡快解決債務困境，避免恒大對經濟造成大衝擊。事實上，該股一直在尋找新資金，如昨再傳出集團考慮將礦泉水品牌恒大凍泉分拆，明年在港上市，籌集數億美元。


恒大物業盈喜 半年多賺七成
不過，恒大物業昨收市後卻發盈喜，集團預料上半年純利將增約70%，主要受惠物業在管服務面積、社區增值服務及非業主增值服務均大增，及積極採取標準化運營和智慧化服務，帶來綜合盈利能力提升。截至今年6月底，總在管面積約4.5億方米，較去年底新增合約面積約2.5億方米，新增在管面積約1.5億方米。


恒指跌514點 科指跑輸挫2.4%
 大市方面，恒生指數昨曾挫607點，收市仍跌514點或1.8%，報27,489點，俗稱牛熊分界線的250天線現處27,162點，距現價只有327點；科技股成最大跌市源頭，恒生科技指數大跑輸走低182點或2.4%，報7,431點，連跌3日累挫3.1%。大市主板成交額1,429億元，大市沽空率14.2%。

ATM沽壓重，美團(3690)瀉5%，成表現最差藍籌；阿里巴巴(9988)走低3.2%；騰訊控股(700)跌2.6%，三股合共拖低大市254點或一半跌幅。北水未見撈貨，滬深港股通合共錄逾17.8億元淨走資，當中上海走資6.7億元，深圳淨流出11.1億元。騰訊及美團再成北水沽貨對象，昨在港股通分別淨流出約12.1億元及12.9億元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/逾億資產凍結-股債齊瀉-恒大系失744億市值-276562
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