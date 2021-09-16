金管局指定13金融機構 為債券通「南向通」做市商

金管局今日(17日)宣布，指定13家金融機構作爲債券通「南向通」做市商。金管局表示，有關金融機構經金管局內部評審過程選出，為過去曾經參與金管局債券資助先導計畫的認可安排人、外匯基金票據及債券計劃下的合資格做市商等。「南向通」指定做市商的甄選按照多項準則，包括若干基本條件，例如具備開展這些業務所需的牌照、足夠的內部管控制度和合規情況，及其他因素包括它們在香港債券市場的活躍程度、在香港的業務規模、與內地金融機構的聯繫等。

13家「南向通」做市商

⚫ 中國農業銀行股份有限公司香港分行

⚫ 中國銀行（香港）有限公司

⚫ 交通銀行股份有限公司香港分行

⚫ 法國巴黎銀行香港分行

⚫ 中信銀行（國際）有限公司

⚫ 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

⚫ 花旗環球金融亞洲有限公司

⚫ Credit Agricole Corporate and Investment Bank

⚫ 香港上海滙豐銀行有限公司

⚫ 中國工商銀行（亞洲）有限公司

⚫ J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited

⚫ 瑞穗證券亞洲有限公司

⚫ 渣打銀行（香港）有限公司



金管局表示，參照債券通「北向通」設立做市商的安排，指定在香港債券市場表現活躍的金融機構成為做市商，有助確保「南向通」暢順運作，交易有序。金管局會適時檢視「南向通」指定做市商的名單，並考慮是否有需要擴大優化。