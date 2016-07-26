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餐飲股誘力欠奉 譚仔暗盤破底
1 小時前
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餐飲股誘力欠奉 譚仔暗盤破底

新│股│登│場

經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的餐飲股譚仔國際(2217)今日掛牌，暗盤破底，收市挫逾半成，分析認為近期市況欠佳，新股及餐飲股吸引力欠奉，不宜沾手。

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譚仔公開發售部分超購約28.5倍，涉逾7.8萬人捧場。(資料圖片)
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根據輝立交易平台顯示，譚仔暗盤平開報3.33元欠承接，其後一度失守3元關，最低瀉11.7%，見2.94元，收報3.12元，下滑6.3%或0.21元，一手帳面料蝕210元。另外，據耀才暗盤交易場顯示，譚仔暗盤最高曾報3.8元，較定價3.33元升12.4%或0.47元，最低見2.88元，重挫13.5%或0.45元，每手1,000股帳面最多料蝕450元，收市跌幅略收窄，報3.15元，惟仍跌5.4%或0.18元，一手恐虧損180元。

下限3.33元定價 超購28倍

譚仔公開發售部分獲超額認購約28.5倍，涉逾7.8萬人捧場，國際配售超購約2.8倍，集資淨額約10.4億元。一手中籤率7.14%，抽15手或1.5萬股可穩獲一手，以下限3.33元定價。頭槌飛涉1,675萬股，涉資逾7,000萬元。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵直言，「(譚仔)生不逢時，近期市況下，咩股都跌」，飲食股在中港兩地仍未通關下冇得炒，「依家港股中的飲食股都冇隻得啦」，所以不建議投資者抽新股。另外，亦有分析指，該股前景不算特別吸引，撇除政府補貼後，其實際盈利增長空間微，加上同業股價表現亦較弱，故暗盤追入的值博空間不大。

至於餐飲股昨個別發展，以「Mr. Steak」為名供應牛扒等各類西菜餐廳的MS CONCEPT(8447)漲9.8%，報0.09元；經營東南亞等菜式餐廳的倩碧控股(8367)揚7.7%。

愛奇藝擬港第二上市 籌39億

據外電指，百度集團(9888)旗下內地視頻網站平台愛奇藝計劃來港作第二上市，擬集資5億美元(約39億港元)。愛奇藝於2018年在美國納斯達克上市，每股定價18美元，周二收報7.47美元，升2.9%，即上市至今累59%，市值約57億美元。

餐飲股誘力欠奉 譚仔暗盤破底

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/餐飲股誘力欠奉-譚仔暗盤破底-287683
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