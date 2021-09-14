騰訊積極「清網」整治財經信息 頂流帳號被永久禁言

對於中央致力「清網」，騰訊（700）積極配合，公司最新就有關違規採編發布財經類信息專項整治作出公布指，於9月10至16日期間，共清理違規內容29,160條，處置帳號2,320個。

其中財經頂流帳號「招財大牛貓」被永久禁言，據媒體報稱，其曾自曝一年廣告收入近1,000萬元人民幣。截至早上11時20分，騰訊報450.6元，跌0.62%。

騰訊：財經專項整治開展半月 會保持嚴厲打擊

騰訊表示，財經專項整治。開展已半月有餘。在用戶投訴和日常安全巡查中發現，大部分財經類自媒體帳號，均能夠自覺按照專項工作要求，依法依規發文。但仍有部分自媒體帳號，無視專項整治要求和平台規範，繼續發布、轉載違規類型的財經內容信息。

對於相關充當「黑嘴」、敲詐勒索的自媒體帳號，騰訊會始終保持嚴厲打擊的態度。

(股價隨時變動，以上數據請以實時公布為準，如有漏報或遲報等，本報並不負責。)