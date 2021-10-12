Bitcoin曾升穿57000美元 摩根大通CEO：一文不值

比特幣（Bitcoin）曾升穿57,000美元，據Coindesk數據顯示，Bitcoin 24小時內高見57,819美元，現回落至56,885美元，升0.47%。不過，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）稱，Bitcoin毫無價值，將受各國政府監管。

但事實上，摩根大通於今年夏季，已允許其財富管理客戶，買賣加密貨幣基金，意味著該銀行的財務顧問，可以接受客戶對5種加密貨幣產品的買賣指令。惟迪蒙指，他與摩根大通及其董事會的觀點不同，他對加密貨幣仍然持懷疑態度，相信政府必然會對加密貨幣進行監管。

戴蒙：「我個人認為Bitcoin毫無價值」

他表示，「我個人認為Bitcoin毫無價值」，又指「我們的客戶是成年人。如果他們想擁有購買或出售Bitcoin的渠道，我們可以給他們合法的、盡可能乾淨的渠道」。

戴蒙過去已一直批評Bitcoin，此前稱Bitcoin像「愚人金」（fool's gold）。戴蒙表示，「不管任何人怎麼想，政府都會對Bitcoin進行監管。他們將出於反洗錢目的、銀行保密法、稅收目的而進行監管」。

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