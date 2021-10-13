Elon Musk劈價逾14％出售最後一棟名下豪宅

Tesla （美：TSLA）行政總裁Elon Musk早前宣布將公司總部從美國加州遷往德州奧斯汀後，Elon Musk將位於加州的豪宅減價出售。根據美國房地產網站Zillow上的信息顯示，Elon Musk正以3,199萬美元（約2.49億港元）出售豪宅，較此前的標價3,750萬美元（約2.93億港元），劈價大約550萬美元（約4,280萬港元），相當於減價逾14%。

豪宅出售面積為1.6萬平方英呎，最初建於1916年，擁有7間睡房、10間浴室，並包括有圖書館及音樂室，以及私人游泳池。

6月出售名下最後一所房屋

Elon Musk早於6月時於Twitter發帖文表示，決定出售其擁有的最後一所房屋。報道有指Elon Musk現時向他旗下航太科技公司SpaceX，承租了一間大約5萬美元（39萬港元）的房子。

惟網路爆料者又指，Elon Musk其實是住的是面積400平方英呎、可拖動的預鑄組合屋。這是新創公司Boxabl開發出來的產品，叫做Casita，方便移動和安裝，很容易就能把整棟屋子搬走。

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