世界盃外圍賽│港足煞科戰鬥巴林 黃洋指要守住香港足球的希望

香港足球代表隊將於周三凌晨12時30分，出戰世界盃外圍賽煞科戰，港足將會對上巴林，隊長黃洋表示，要藉比賽「守住香港足球的希望」。(Now630、633台周三 00:30直播)

港足在前兩場世盃外圍賽，分別以1:3及0:1不敵伊朗和伊拉克，今仗要在對方主場迎戰巴林，教練麥柏倫亦明言對球隊是大挑戰：「伊朗是快速受及強壯的球隊，喜歡組織；伊拉克則常交出直線，個人技術很好。巴林球員便有很多跑動，機動性很強，所以我們要100%集中防守才能不失球。」

基頓或首次代表港足上陣

早前賽事中面部受傷的隊長黃洋，便指全隊要踢場好波：「一早已預期這場仗很難打，但我們在這麼困難的時間也希望守住香港足球的希望，去踢一些好看、令球迷可以記著的比賽。」據統計，港隊上次擊敗巴林已經是1993年。

另外，中堅基頓於今仗或有機會首次代表港足上陣，他於賽前說:「我知道任何時候都有機會上陣，會盡力幫助球隊，目標是落場並竭盡所能。」